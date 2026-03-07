Apple đang gặp vấn đề lớn với iPhone 17 Pro Max

Theo khảo sát của trang công nghệ PhoneArena, kết quả thu được phần nào xác nhận báo cáo trước đó từ nền tảng thu mua thiết bị SellCell: iPhone 17 Pro Max hiện là mẫu smartphone được người dùng mang đi trao đổi nhiều nhất trên thị trường.

Về mặt sản phẩm, iPhone 17 Pro Max vẫn được xem là một thiết bị mạnh mẽ, có giá khởi điểm 37,59 triệu đồng cho bản 256GB. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch, sử dụng vi xử lý Apple A19 Pro – con chip mới nhất của Apple trên dòng iPhone năm 2025. Trong nhiều bảng xếp hạng smartphone cao cấp, thiết bị này thường được đặt ngang hàng với Galaxy S26 Ultra của Samsung trong nhóm những mẫu điện thoại tốt nhất trên thị trường.

iPhone 17 Pro Max.

Nhờ những ưu điểm về hiệu năng và hệ sinh thái, iPhone 17 Pro Max nhanh chóng lọt vào nhóm smartphone "bán chạy" nhất thế giới năm 2025. Chỉ sau vài tháng lên kệ, thiết bị này đã vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng doanh số toàn cầu.

Việc iPhone 17 Pro Max trở thành mẫu điện thoại được trao đổi hoặc bán lại nhiều nhất trên thị trường thiết bị cũ, theo chuyên gia của SellCell, hiện tượng này có thể không bắt nguồn từ sự thất vọng của người dùng đối với thiết bị. Thay vào đó, giá trị bán lại cao của iPhone 17 Pro Max khiến nhiều người tận dụng cơ hội trao đổi thiết bị khi giá còn tốt.

Theo ước tính, mẫu iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB vẫn giữ được khoảng 74,6% giá trị so với lúc mới mua.

Tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro Max 256GB cũ là từ 35,49 triệu đồng. Trong khi đó, giá khởi điểm của iPhone 17 Pro là 34,79 triệu đồng còn iPhone 17 tiêu chuẩn là 24,59 triệu đồng. Một số mẫu iPhone 16 Pro Max đã qua sử dụng nhưng còn tình trạng tốt cũng được giao dịch với giá trên 25,79 triệu đồng.

Tuy nhiên, một số người dùng cho rằng việc bán lại iPhone 17 Pro Max chỉ để chuyển sang các mẫu iPhone thấp hơn là điều khó hợp lý về mặt tài chính. Bởi nếu đổi sang iPhone 17 hoặc iPhone 17 Pro, người dùng vẫn phải bù thêm tiền nhưng lại sở hữu thiết bị có kích thước hoặc tính năng kém hơn.

Khảo sát cũng cho thấy iPhone 17 Pro Max được người dùng bán lại nhiều hơn toàn bộ nhóm smartphone Android trong danh sách lựa chọn. Đây được xem là kết quả khá bất lợi đối với Apple, bởi thiết bị này mới ra mắt trong năm 2025 và vẫn thuộc nhóm flagship cao cấp.

Dù nhóm “iPhone đời cũ” vẫn chiếm tỷ lệ bán lại cao hơn nhưng khoảng cách không quá lớn so với iPhone 17 Pro Max. Điều này cho thấy mẫu iPhone mới của Apple đang đối mặt với bài toán về mức độ trung thành của người dùng.

Từ góc nhìn người dùng, hiện tượng này phản ánh một xu hướng phổ biến trên thị trường smartphone cao cấp: nhiều người sẵn sàng đổi thiết bị sớm khi giá trị bán lại còn cao, đặc biệt với những sản phẩm có khả năng giữ giá tốt như iPhone. Tuy vậy, việc một mẫu smartphone mới ra mắt nhưng nhanh chóng xuất hiện nhiều trên thị trường trao đổi cũng là tín hiệu mà các nhà sản xuất cần theo dõi để hiểu rõ hơn hành vi người dùng.