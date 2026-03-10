Ngắm Xiaomi Vision GT hầm hố, công suất 1.900 mã lực

Sáng kiến do Kazunori Yamauchi, nhà sản xuất Gran Turismo khởi xướng khi mời gọi các nhà sản xuất ô tô thiết kế những mẫu xe concept mang tính tương lai cho trò chơi đua xe nổi tiếng Gran Turismo 7 trên PlayStation. Xiaomi trở thành thương hiệu đầu tiên trong số các công ty danh tiếng như Ferrari, Porsche và Mercedes-Benz tham gia vào dự án này.

Xiaomi Vision GT sở hữu thiết kế hiện đại, tập trung vào khí động học với khoang lái hình giọt nước thanh lịch. Thân xe được tạo hình bởi các khe hút gió và đường cắt mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng và năng động.

Chiếc xe có lớp sơn màu xanh nhạt, bộ mâm xe cùng màu, đèn hậu kiểu vòng hào quang kiêm chức năng thoát khí, cùng nhiều yếu tố thiết kế táo bạo như cửa kiểu cánh chim, mái xe hình vây cá mập, đèn pha hình chữ T và bộ khuếch tán phía sau lớn. Với hệ số cản gió chỉ 0,29 và lực ép xuống đạt -1,2, Vision GT hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội.

Đặc biệt, Xiaomi đã trang bị cho siêu xe này những cải tiến công nghệ như Hệ thống điều khiển luồng khí chủ động (Active Wake Control System) và Vành xe tích tụ (Accretion Rims) nhằm tối ưu hóa luồng khí và cải thiện hiệu quả khí động học. Vision GT được trang bị nền tảng Silicon Carbide 900V, hỗ trợ công suất gần 1.900 mã lực, cùng với các linh kiện tiên tiến như phanh gốm carbon và bánh xe khóa trung tâm để xử lý sức mạnh khổng lồ này.

Nội thất của Vision GT được thiết kế với sự chú trọng đến sự thoải mái và công nghệ. Khoang cabin hình kén mang đến sự hòa quyện liền mạch giữa bảng điều khiển, ghế ngồi và cửa xe. Xe được trang bị vô lăng hình cánh bướm tích hợp màn hình hiển thị, màn hình toàn cảnh và hệ thống Xiaomi Pulse cho phép tương tác thông qua ánh sáng và âm thanh.

Đặc biệt, chiếc xe còn kết nối với hệ sinh thái Human x Car x Home của Xiaomi, tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa dựa trên tâm trạng và hành vi của người lái. Mẫu xe concept này hiện đang được trưng bày tại MWC 2026 ở Barcelona (Tây Ban Nha) và sẽ sớm có mặt trong Gran Turismo 7.