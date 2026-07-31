Những mẫu smartphone có thể tạo sức hút lớn trong tháng 8

Tháng 7/2026 đã chứng kiến sự ra mắt ấn tượng của Samsung với các mẫu điện thoại gập mới và phần mềm One UI 9. Bên cạnh đó, thị trường cũng đón nhận một số mẫu điện thoại tầm trung như Oppo Reno 16 và Nothing Phone (4b). Khi tháng 8 đến gần, nhiều công ty đã công bố kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.

Trong số này, dòng Google Pixel 11 hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý với chip Tensor thế hệ mới, các tính năng AI nâng cấp và hệ thống camera cải tiến, bao gồm đèn LED Pixel Glow ở mặt sau. Ngoài ra, Vivo và iQOO cũng sẽ giới thiệu một số mẫu điện thoại tầm trung mới, trong khi POCO chuẩn bị ra mắt POCO M8 Power 5G với mức giá phải chăng.

Dưới đây là 5 mẫu smartphone đáng chú ý sắp ra mắt trong tháng 8/2026:

Dòng Google Pixel 11

Google sẽ ra mắt dòng Pixel 11 tại sự kiện “Made by Google” vào ngày 12/8, đồng thời mở đặt trước ngay trong ngày. Dòng sản phẩm này dự kiến sẽ bao gồm 4 mẫu: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL và Pixel 11 Pro Fold. Tất cả các mẫu sẽ được trang bị bộ xử lý Tensor G6 mới, sản xuất trên tiến trình 2nm, với dung lượng lưu trữ cơ bản là 256 GB. Các tính năng AI Gemini được nâng cấp và đèn LED “Pixel Glow” sẽ là những điểm nhấn đáng chú ý.

Giá dự kiến: Pixel 11 từ 899 USD, Pixel 11 Pro từ 1.099 USD, Pixel 11 Pro XL từ 1.299 USD, và Pixel 11 Pro Fold từ 1.899 USD (khoảng từ 23,65 triệu đồng đến 49,96 triệu đồng).

iQOO Z11

iQOO dự kiến sẽ ra mắt iQOO Z11 tại Ấn Độ, với phiên bản dành cho thị trường này sẽ sử dụng chip xử lý Dimensity 7500. Màn hình cong 3D, pin 9.020 mAh với sạc nhanh 90W và cụm camera kép 50 MP là những thông số kỹ thuật nổi bật của sản phẩm.

Giá dự kiến: Dưới 30.000 INR (khoảng 8,25 triệu đồng).

Dòng Vivo V80

Dòng Vivo V80 sẽ tập trung vào camera với màn hình phẳng 6,59 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz. Điện thoại này sẽ được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, pin 7.200 mAh và cụm ba camera sau với camera chính 50 MP.

Giá dự kiến: Khoảng 60.000 INR (khoảng 16,57 triệu đồng).

POCO M8 Power 5G

POCO M8 Power 5G sẽ ra mắt vào 4/8 và được bán qua Flipkart. Thiết bị này sẽ có pin 8.000 mAh, màn hình AMOLED và camera chính 50 MP. Các thông số kỹ thuật khác bao gồm màn hình 7 inch với tần số quét 120Hz, chip Snapdragon 4 Gen 4, đạt chuẩn IP65 và hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Giá dự kiến: Dưới 20.000 INR (khoảng 5,5 triệu đồng).

Vivo S2

Vivo đang hồi sinh dòng S-series tại Ấn Độ với Vivo S2, mẫu kế nhiệm Vivo S1 ra mắt cách đây 7 năm. Mặc dù chưa có ngày ra mắt chính thức, nhưng trang giới thiệu sản phẩm đã hoạt động trên Amazon cho thấy việc phát hành sắp diễn ra. Vivo S2 dự kiến sẽ có màn hình AMOLED 6,59 inch, chip MediaTek Dimensity 7360 và pin 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W. Hệ thống camera kép phía sau bao gồm camera chính 50 MP và camera siêu rộng 8 MP.

Giá dự kiến: Khoảng 38.000 INR (10,44 triệu đồng) cho phiên bản 128 GB và 43.000 INR (11,82 triệu đồng) cho phiên bản 256 GB.

Tháng 8 hứa hẹn sẽ là một tháng sôi động với nhiều sản phẩm công nghệ mới, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hấp dẫn.