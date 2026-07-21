Xếp hạng 5 smartphone Android tốt nhất

Qua hàng loạt đánh giá khắt khe, dưới đây là 5 smartphone Android tốt nhất ở từng phân khúc khác nhau. Từ những mẫu flagship cao cấp, điện thoại chơi game cho đến smartphone màn hình gập, mỗi thiết bị đều có những ưu điểm riêng về hiệu năng, camera, thời lượng pin hoặc khả năng đa nhiệm, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng.

1. Samsung Galaxy S26 Ultra: Điện thoại Android tốt nhất

Giá bán từ: 30,09 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra được đánh giá là mẫu smartphone Android nổi bật nhất hiện nay nhờ sự kết hợp giữa phần cứng cao cấp và các tính năng phần mềm mới.

Điểm đáng chú ý nhất trên thiết bị là Privacy Display, công nghệ giúp hạn chế góc nhìn từ hai bên nhằm bảo vệ nội dung hiển thị trên màn hình. Đây là tính năng hữu ích với những người thường xuyên xử lý dữ liệu cá nhân hoặc làm việc ở nơi công cộng. Đổi lại, màn hình sẽ giảm nhẹ độ sáng cực đại và góc nhìn so với Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra.

Về camera, Galaxy S26 Ultra tiếp tục phát huy thế mạnh với khả năng chụp linh hoạt trong nhiều điều kiện, đặc biệt là môi trường thiếu sáng. Máy còn được bổ sung tính năng Horizon Lock khi quay video, giúp khung hình luôn cân bằng ngay cả khi người dùng nghiêng hoặc rung điện thoại.

Galaxy S26 Ultra có thời lượng pin hơn 16 giờ trong các bài kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, máy vẫn còn một số hạn chế như cụm camera lồi khá lớn, chưa tích hợp nam châm Qi2 cho phụ kiện và chưa sử dụng công nghệ pin silicon-carbon như một số "đối thủ".

2. Google Pixel 10a: Smartphone Android tầm trung tốt nhất

Giá bán từ: 12,49 triệu đồng

Ở phân khúc phổ thông, Google Pixel 10a tiếp tục là lựa chọn nổi bật với mức giá phải chăng. Máy sở hữu màn hình 6,3 inch có độ sáng cao cùng thiết kế mới.

Google Pixel 10a.

Một nâng cấp đáng chú ý là tính năng Satellite SOS, cho phép gửi tín hiệu khẩn cấp qua vệ tinh trong những khu vực không có sóng di động. Đây là một trong những smartphone có giá thấp nhất hiện hỗ trợ tính năng này.

Bên cạnh đó, Pixel 10a vẫn sử dụng chip Tensor G4, không được trang bị đầy đủ các tính năng AI cao cấp như trên Pixel 10. Hệ thống camera vẫn duy trì khả năng chụp thiếu sáng tốt nhờ khẩu độ lớn.

3. Asus ROG Phone 9 Pro: Điện thoại Android có thời lượng pin lâu nhất

Giá bán từ: 27,95 triệu đồng

Nếu ưu tiên thời lượng pin và hiệu năng, Asus ROG Phone 9 Pro là một trong những smartphone Android nổi bật nhất. Trong các bài thử nghiệm, thiết bị đạt thời lượng sử dụng 20 giờ 34 phút, vượt đáng kể mức 16 giờ 10 phút của Galaxy S26 Ultra.

Asus ROG Phone 9 Pro.

ROG Phone 9 Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite, đi kèm chế độ X Mode giúp tối ưu hiệu năng khi chơi game hoặc xử lý các tác vụ nặng.

Tuy nhiên, thiết bị có trọng lượng khá lớn do sử dụng viên pin dung lượng cao. Ngoài ra, Asus chỉ cam kết hai năm cập nhật phần mềm, ngắn hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc.

4. Google Pixel 10: Điện thoại Android tốt nhất không thuộc dòng Pro/Ultra

Giá bán từ: 21,05 triệu đồng

Google Pixel 10 mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý so với thế hệ trước. Máy được bổ sung camera tele 10,8 MP hỗ trợ zoom quang 5x trong khi camera góc siêu rộng giảm xuống còn 13 MP.

Google cũng tích hợp thêm nhiều tính năng AI như Pixel Journal, Ask Photos, Best Take, Add Me và Magic Cue, hỗ trợ chỉnh sửa ảnh cũng như tìm kiếm thông tin nhanh hơn.

Google Pixel 10.

Thiết bị sử dụng vi xử lý Tensor G5 sản xuất trên tiến trình 3 nm, cho hiệu năng cải thiện nhẹ và thời lượng pin đạt khoảng 13 giờ 13 phút, cao hơn mức 12 giờ 30 phút trên Pixel 9.

Một lợi thế lớn của Pixel 10 là chính sách 7 năm cập nhật Android và bản vá bảo mật, giúp kéo dài vòng đời sử dụng của thiết bị.

5. Motorola Razr Fold: Điện thoại màn hình gập tốt nhất

Giá bán từ: 39,49 triệu đồng

Ở phân khúc smartphone màn hình gập, Motorola Razr Fold là lựa chọn đáng chú ý nhờ màn hình chính 8,1 inch và thời lượng pin lên tới 14 giờ 44 phút trong các bài kiểm tra.

Thiết bị đạt chuẩn IP48 và IP49 về khả năng chống bụi, nước, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W.

Motorola Razr Fold.

Trong quá trình sử dụng thực tế, máy vẫn còn khoảng 35% pin sau một ngày làm việc, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển.

Màn hình lớn kết hợp khả năng chia đôi ứng dụng giúp Motorola Razr Fold hỗ trợ tốt các tác vụ đa nhiệm như chỉnh sửa tài liệu, làm việc song song nhiều ứng dụng hoặc chỉnh sửa ảnh cơ bản.

Tuy nhiên, thiết bị chưa có hệ thống AI phong phú và mức độ hoàn thiện phần mềm như Galaxy Z Fold 7.