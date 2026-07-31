Nữ du khách nổi tiếng MXH liên tục bị chỉ trích vì các clip phản cảm

Mới đây, đoạn video của một nữ influencer Malaysia tên MS PUIYI trên Facebook thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, thay vì bàn luận về chuyến du lịch hay ngoại hình của cô, mọi người lại tập trung vào một chi tiết khác: Cô ngồi sau xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Hành động bị chỉ trích khi tham gia giao thông

Trong đoạn video được chia sẻ, MS PUIYI xuất hiện với trang phục bikini, ngồi phía sau một chiếc xe máy lưu thông trên đường ở Indonesia. Điều khiến nhiều người chú ý là cô không đội mũ bảo hiểm trong suốt quãng đường được ghi lại.

Cô bị chỉ trích vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Ngay sau khi video được đăng tải, cư dân mạng lập tức nhắc nhở cô về việc tuân thủ quy định giao thông.

Cư dân mạng để lại bình luận như: "Mũ bảo hiểm đâu con kia?", "Mũ bảo hiểm của bạn đâu?", "Bạn rất may mắn khi tài xế cho bạn đi xe", "Đi xe sao không đội mũ bảo hiểm", "Tôi hy vọng bạn tìm thấy hạnh phúc. Nhưng xin hãy tuân thủ luật giao thông"...

Mọi người cho rằng, với lượng lớn người theo dõi trên MXH, những nội dung được MS PUIYI đăng tải có thể tạo ra sức ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, việc đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm là không phù hợp.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng bày tỏ hy vọng đây chỉ là khoảnh khắc được ghi lại trong điều kiện đặc biệt hoặc video chưa phản ánh toàn bộ quá trình di chuyển.

Nhiều người nhớ lại vụ mặc áo dài với bikini

Đây không phải lần đầu tiên MS PUIYI trở thành tâm điểm tranh luận khi xuất hiện. Năm 2022, nữ influencer Malaysia từng vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội sau khi đăng tải bộ ảnh tại phố cổ Hội An. Trong loạt ảnh này, cô mặc áo dài nhưng không mặc quần dài truyền thống, thay vào đó phối cùng quần lót/bikini khi ngồi thả hoa đăng trên sông Hoài.

Hình ảnh phản cảm của cô từng gây sốt tại Việt Nam.

Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên MXH, cư dân mạng chỉ trích cô làm mất đi vẻ trang trọng của áo dài. Trước làn sóng chỉ trích, MS PUIYI sau đó đã gỡ bài đăng và đăng thư xin lỗi công khai, thừa nhận bản thân chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa văn hóa của áo dài cũng như bày tỏ sự hối tiếc vì đã gây ra những cảm xúc tiêu cực.

Được biết, MS PUIYI (tên thật Siew Pui Yi) là một trong những influencer nổi tiếng của Malaysia, sở hữu hàng chục triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH. Cô từng hoạt động với vai trò người mẫu, nhà sáng tạo nội dung, sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực DJ và kinh doanh.

Cô rất nổi tiếng trên MXH.

Mỗi lần đi du lịch, nữ influencer này đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên MXH. Nếu như trước đây, cô gây tranh cãi vì cách mặc áo dài không đúng truyền thống, lần này sự chú ý lại hướng sang ý thức chấp hành quy định giao thông.

Dù chưa có phản hồi từ phía MS PUIYI về những bình luận liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm, nhưng sự việc một lần nữa cho thấy các nhân vật có sức ảnh hưởng trên MXH luôn phải đối mặt với sự giám sát từ cộng đồng mạng.