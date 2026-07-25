Bí mật phía sau giá smartphone rẻ bất ngờ tại Trung Quốc

Nhiều người có thể từng ngạc nhiên khi thấy cùng một mẫu smartphone của Xiaomi, Honor, OnePlus hay vivo được bán tại Trung Quốc với giá thấp hơn đáng kể so với các thị trường như Mỹ hay châu Âu. Mức chênh lệch đôi khi lên tới vài triệu đồng khiến không ít người đặt câu hỏi vì sao các hãng có thể bán rẻ đến vậy.

Giá smartphone tại Trung Quốc tương đối hấp dẫn so với các thị trường khác.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Trung Quốc, vốn là nơi tập trung hàng loạt thương hiệu lớn như Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Honor, OnePlus và nhiều hãng khác. Việc có quá nhiều đối thủ buộc các nhà sản xuất phải giữ giá ở mức hấp dẫn để thu hút người mua, ngay cả với các mẫu điện thoại cao cấp.

Bên cạnh đó, phần lớn smartphone của các thương hiệu Trung Quốc đều được sản xuất ngay trong nước, giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều khoản chi phí như vận chuyển quốc tế, bảo hiểm hàng hóa, kho bãi và các loại thuế áp dụng khi xuất khẩu sang những thị trường khác. Ngoài ra, chuỗi cung ứng linh kiện phát triển mạnh cũng góp phần giảm giá thành sản xuất.

Điều này bắt nguồn từ một số lợi thế cho thị trường nội địa.

Khi bán ra nước ngoài, bài toán chi phí trở nên phức tạp hơn. Các hãng phải đầu tư vào hoạt động tiếp thị, xây dựng mạng lưới phân phối, trung tâm bảo hành, dịch vụ hậu mãi và đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật riêng của từng quốc gia. Tại nhiều thị trường, sản phẩm còn phải chịu thuế nhập khẩu hoặc thuế giá trị gia tăng khiến giá bán cuối cùng tăng đáng kể.

Cái giá phải trả khi mua smartphone Trung Quốc

Tuy nhiên, giá rẻ không đồng nghĩa với việc người dùng quốc tế nên mua phiên bản nội địa dành cho thị trường Trung Quốc, bởi những thiết bị này thường sử dụng phần mềm dành riêng cho thị trường trong nước, nơi các dịch vụ của Google như Play Store, Gmail, Google Maps hay YouTube không được cài đặt sẵn. Thay vào đó là các kho ứng dụng nội địa và nhiều dịch vụ dành riêng cho người dùng Trung Quốc.

Tuy nhiên, chúng có nhiều hạn chế mà người dùng cần biết.

Ngoài khác biệt về phần mềm, phiên bản nội còn có thể gặp hạn chế về ngôn ngữ, băng tần 5G, eSIM hoặc chính sách bảo hành khi sử dụng ở nước ngoài. Trong nhiều trường hợp, người dùng phải tự cài thêm dịch vụ Google hoặc chấp nhận một số tính năng hoạt động không đầy đủ.

Chính vì vậy, mức giá thấp của smartphone tại Trung Quốc chủ yếu phản ánh lợi thế của thị trường nội địa, từ quy mô sản xuất, chuỗi cung ứng đến sức ép cạnh tranh giữa các thương hiệu. Với người tiêu dùng quốc tế, khoản tiền tiết kiệm được khi mua máy nội địa đôi khi không đủ để bù lại những bất tiện về phần mềm, khả năng tương thích và chế độ bảo hành. Do đó, trước khi quyết định chọn phiên bản nội địa để tiết kiệm chi phí, người mua nên cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng cũng như những khác biệt giữa các thị trường.