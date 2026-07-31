iPhone tiếp tục thắng lớn ở thị trường tỷ dân

Những số liệu mới từ Trung Quốc cho thấy, thị trường điện thoại thông minh nói chung đã suy giảm nhưng doanh số của các mẫu điện thoại nước ngoài như iPhone lại tăng vọt.

Trước thềm cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tiếp theo của Apple, một báo cáo cho biết, doanh số iPhone lại tăng lên ở thị trường Trung Quốc. Theo Reuters, Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) đã công bố một số số liệu về doanh số bán điện thoại thông minh trong tháng 6.

Ảnh minh họa.

Theo đó, lượng xuất xưởng của các dòng điện thoại thông minh không phải của Trung Quốc, bao gồm cả iPhone, đã tăng 66% từ tháng 5 đến tháng 6.

CAICT cho biết, điều này có nghĩa là 3,28 triệu điện thoại thông minh thương hiệu nước ngoài đã được xuất xưởng tại Trung Quốc trong tháng 6 năm 2026. Trong cùng tháng đó, doanh số bán điện thoại thông minh sản xuất tại Trung Quốc là 19,15 triệu chiếc.

Tuy nhiên, thị trường tổng thể đã giảm 15,3% so với tháng 6 năm 2025.

Những con số này cho thấy iPhone và các điện thoại thông minh nước ngoài khác đang ngày càng "bán chạy". Đồng thời, doanh số của các sản phẩm nội địa đang giảm sút ở một mức độ nào đó.

iPhone 17 Pro.

Thực tế, Trung Quốc là một thị trường smartphone khổng lồ. Nhưng đây cũng là thị trường đã chứng kiến ​​sự sụt giảm đều đặn về doanh số iPhone trong nhiều năm. Vì vậy, việc Apple đảo ngược tình thế này là rất đáng kể.

Thêm vào đó, điều này cho thấy mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang được cải thiện. Ví dụ, các vấn đề như thuế quan bất hợp pháp của Trump đã góp phần thúc đẩy người dùng Trung Quốc chuyển từ iPhone sang mua điện thoại thông minh nội địa.

Nhìn chung, cách mà iPhone và các mẫu điện thoại nước ngoài đang lấy lại được sự phổ biến, phù hợp với xu hướng đã thấy từ quý 1/2026 đầy kỷ lục của Apple. Doanh số iPhone tại Trung Quốc trong quý 1 vừa qua đạt 20,5 tỷ USD, tăng hơn 4 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

CEO Apple - ôngTim Cook khẳng định rằng, kết quả này là nhờ vào sự thành công của iPhone 17 tại Trung Quốc.

Trong tương lai, xu hướng này sẽ tiếp tục, thậm chí còn tăng trưởng hơn nữa nhờ vào Apple Intelligence. Luật pháp về trí tuệ nhân tạo (AI) vô cùng phức tạp của Trung Quốc đã khiến Apple Intelligence vẫn chưa thể ra mắt tại quốc gia này nhưng ​​sẽ sớm được công bố.

Ngoài ra, doanh số bán hàng tổng thể của Apple tại Trung Quốc được báo cáo đã tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, một sự chuyển biến đáng kể sau nhiều năm suy giảm liên tục. Những con số này là một phần lý do giúp Apple trở thành công ty có giá trị nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ USD.