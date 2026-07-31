AI hiệu chỉnh hình ảnh và âm thanh TV giúp xem phim, nghe nhạc cực nhàn

Trên dòng TV OLED 2026 series chạy webOS 26, LG tiếp tục mở rộng vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) từ gợi ý nội dung tới trực tiếp tối ưu chất lượng hình ảnh và âm thanh theo từng tình huống sử dụng. Các thiết lập này có trong "Cài đặt" > "Cài đặt chung" > "Dịch vụ AI", cho phép người dùng chủ động bật hoặc tắt từng tính năng riêng biệt.

Chẳng hạn trên mẫu OLED evo G6, thay vì phải tự chuyển giữa các chế độ hình ảnh hay tinh chỉnh âm thanh mỗi khi đổi nội dung xem, TV sẽ đảm nhận công việc này sau khi người dùng kích hoạt các tính năng AI tương ứng. Hệ thống phân tích loại nội dung, điều kiện ánh sáng và đặc điểm âm thanh để đưa ra thiết lập phù hợp ngay trong quá trình phát.

Thiết lập AI trên TV LG 2026 series.

AI tự tối ưu hình ảnh theo từng nội dung hiển thị

Nhóm tính năng tập trung vào chất lượng hình ảnh với ba lựa chọn gồm "Hình ảnh AI chuyên nghiệp", "Cài đặt Độ sáng AI" và "Chọn thể loại bằng AI". Mỗi tính năng đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau nhưng có thể hoạt động đồng thời để mang lại chất lượng hiển thị tối ưu.

Trong đó, "Hình ảnh AI chuyên nghiệp" sử dụng công nghệ học sâu của LG để nhận diện nội dung đang phát rồi điều chỉnh độ sắc nét, màu sắc, độ tương phản và nhiều thông số xử lý hình ảnh khác. Với các video có độ phân giải thấp, AI cũng có thể nâng cấp chi tiết, giảm nhiễu và cải thiện độ rõ nét nhằm mang lại cảm giác gần với nguồn phát chất lượng cao hơn.

Tính năng "Cài đặt Độ sáng AI" hoạt động dựa trên cảm biến ánh sáng môi trường. Khi căn phòng thay đổi độ sáng, TV sẽ tự điều chỉnh độ sáng màn hình và vùng tối để người xem vẫn quan sát rõ chi tiết mà không cần can thiệp thủ công. Ví dụ vào ban ngày có nhiều ánh sáng chiếu vào phòng khách, TV sẽ tăng độ sáng phù hợp, còn khi xem vào buổi tối sẽ giảm cường độ để tránh gây chói mắt.

Đáng chú ý nhất là "Chọn thể loại bằng AI". Sau khi được kích hoạt, TV sẽ nhận diện nội dung đang xem và tự chuyển sang chế độ hình ảnh rất thông minh. Chẳng hạn khi xem Tech You A Lession trên Netflix, TV sẽ chuyển sang chế độ Film để ưu tiên màu sắc, độ tương phản và tông hình gần với ý đồ của nhà làm phim. Ngược lại, khi người dùng chỉ xem YouTube hay các nội dung thông thường, TV sẽ ưu tiên chế độ tiết kiệm điện hoặc các cấu hình hiển thị khác phù hợp hơn.

Các thiết lập hình ảnh, âm thanh AI trên webOS 26.

AI xử lý âm thanh để lời thoại rõ hơn, âm trường rộng hơn

Bên cạnh hình ảnh, LG cũng tích hợp nhiều công nghệ AI nhằm tối ưu phần âm thanh. Sau khi bật "Âm thanh AI chuyên nghiệp", TV sẽ liên tục phân tích tín hiệu âm thanh của từng nội dung để điều chỉnh theo thời gian thực thay vì giữ nguyên một cấu hình cố định.

Trong quá trình trải nghiệm trên OLED evo G6, dễ nhận thấy âm lượng tổng thể trở nên đầy đặn, không gian âm thanh mở rộng và tạo cảm giác bao trùm tốt hơn so với khi tắt tính năng. Với những bộ phim hành động, hiệu ứng cháy nổ hay tiếng động môi trường được tái tạo mạnh mẽ. Trong khi đó, ở các chương trình truyền hình hoặc phim có hội thoại liên tục, AI sẽ ưu tiên tách giọng nói khỏi âm thanh nền để lời thoại nổi bật và dễ nghe hơn.

Việc tối ưu cũng thay đổi theo từng loại nội dung. Khi xem các video ca nhạc, AI có xu hướng tăng độ rộng của không gian âm thanh để mang lại cảm giác sống động như ở sân khấu. Với bản tin hoặc video phỏng vấn, hệ thống lại tập trung vào dải trung để giọng nói rõ ràng, hạn chế tình trạng phải tăng âm lượng chung chỉ để nghe nhân vật nói.

Ngoài ra, TV còn hỗ trợ "Hiệu chỉnh âm thanh thông minh", bao gồm một loạt lựa chọn dành cho người dùng chuyên nghiệp quyết định từng loại âm thanh phù hợp với không gian và các thiết bị ngoại vi đang kết nối. Từ đó, AI sẽ tổng hợp rồi tối ưu cách phân bổ âm thanh nhằm mang lại hiệu ứng nghe đồng đều hơn tại vị trí người xem.