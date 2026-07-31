Người dùng Internet đổ xô tìm gì khi du lịch 2 tháng hè vừa qua?

Dữ liệu tìm kiếm trên Cốc Cốc trong giai đoạn từ ngày 1/5 - 20/7/2026 cho thấy người dùng chủ động lên kế hoạch cho các chuyến đi hè, với sự quan tâm tập trung vào ba nhóm nhu cầu chính gồm: Di chuyển, điểm đến trong nước và lưu trú.

Báo cáo ghi nhận khoảng 638.000 lượt tìm kiếm về chủ đề du lịch. Trong top 1.000 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, ba nhóm Di chuyển, Điểm đến trong nước và Lưu trú chiếm tổng cộng 93,8% lượng tìm kiếm. Riêng nhóm Di chuyển dẫn đầu chiếm tỷ trọng 47,9%; tiếp theo là Điểm đến trong nước với 25,8% và Lưu trú với 20,1%.

Nhiều từ khóa liên quan du lịch tăng mạnh lượt tìm kiếm trên Internet trong dịp hè 2026.

Danh sách từ khóa nổi bật cho thấy người dùng tập trung tra cứu các hãng hàng không, nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến và dịch vụ vận tải hành khách. “Vietjet”, “Agoda”, “vé máy bay”, “Traveloka”, “Booking” và “Vietnam Airlines” xuất hiện trong nhóm dẫn đầu. Các từ khóa “Phương Trang”, “Vexere” và “khách sạn” cũng góp mặt trong top 10, cho thấy người dùng chủ động tìm hiểu phương án di chuyển và lưu trú.

Ở nhóm điểm đến trong nước, biển và đảo tiếp tục chiếm ưu thế. Vịnh Hạ Long dẫn đầu danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, theo sau là Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Quan Lạn, Cát Bà và đảo Phú Quý. Huế, Quy Nhơn và Núi Bà Đen góp mặt trong top 10, cho thấy mối quan tâm không chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng biển mà còn mở rộng sang du lịch văn hóa, khám phá thiên nhiên và hành trình ngắn ngày.

Xét về tốc độ tăng trưởng, từ khóa “Hà Giang” tăng 220% so với cùng kỳ 2025, cao nhất trong nhóm điểm đến. Quảng Bình tăng 104%, Phú Yên tăng 100%, trong khi Cần Thơ và Thái Bình lần lượt tăng 47% và 45%. Thiên Cầm, Quảng Trị, Phú Quốc, Hồ Đồng Đò và Vân Đồn cũng ghi nhận mức tăng từ 24% đến 36%.

Tìm kiếm chuyên sâu về chuyến bay tăng 57%

Dữ liệu từ tính năng tìm kiếm theo chủ đề Chuyến bay trên Cốc Cốc ghi nhận khoảng 246.000 lượt tìm kiếm, tăng 57% so với cùng kỳ 2025. Các từ khóa tăng trưởng tập trung vào những hành trình kết nối các đô thị lớn với điểm đến du lịch trong nước, đồng thời cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với Thái Lan và Hàn Quốc.

“Cần Thơ - Hải Phòng” dẫn đầu với mức tăng 2.800%. Các từ khóa “Đi Thái Lan” và “Hà Nội - Quy Nhơn” lần lượt tăng 2.138% và 1.169%. Những hành trình như Hà Nội - Quảng Bình, Buôn Ma Thuột - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Phú Quốc cũng tăng rõ rệt.

Ở nhóm lưu trú, Mường Thanh, Vinpearl, Flamingo, FLC, Amanoi và Centara nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều. Các từ khóa tăng trưởng nổi bật chủ yếu gắn với Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Cửa Lò và Phú Quốc. Trong đó, “đặt phòng khách sạn Đà Nẵng” tăng 629%; “khách sạn Sài Gòn Hạ Long”, “khách sạn Sa Pa” và “khách sạn Phú Quốc” lần lượt tăng 317%, 300% và 205%.

Nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến và website hãng bay nổi bật

Trong top 10 website du lịch có lượng người dùng truy cập cao nhất, năm vị trí thuộc về Traveloka, Mytour, Agoda, Booking và Klook. Vietnam Airlines đứng thứ hai; Vexere và Vietjet Air lần lượt xếp thứ sáu và thứ bảy. Tripadvisor cũng góp mặt trong top 10, phản ánh nhu cầu tham khảo thông tin và đánh giá về điểm đến, dịch vụ trước khi ra quyết định.

Bên cạnh các chuyến đi xa, người dùng còn tìm kiếm những lựa chọn vui chơi trong ngày hoặc cuối tuần. “Suối Tiên”, “Công viên nước Hồ Tây”, các thủy cung tại Hà Nội và một số công viên nước tại Hạ Long, Vũng Tàu, Hà Nam nằm trong nhóm từ khóa nổi bật.

Dữ liệu cho thấy hành vi tìm kiếm du lịch hè trải rộng từ việc lựa chọn điểm đến, phương tiện, nơi lưu trú đến các trải nghiệm giải trí ngắn ngày.