Lộ cụm thiết kế siêu lạ mắt của Galaxy F70 Pro tầm trung

Samsung đã giới thiệu Galaxy F70e vào tháng Hai và Galaxy F70 Pro được kỳ vọng sẽ là sản phẩm tiếp theo trong dòng F70. Mới đây, chiếc smartphone tầm trung này đã xuất hiện trên Geekbench với các thông số kỹ thuật chính.

2 màu của Galaxy F70 Pro.

Hiện tại, nhà bán lẻ trực tuyến Flipkart của Ấn Độ đã bắt đầu hé lộ về chiếc điện thoại này trên trang web của mình. Theo đó, Galaxy F70 Pro sở hữu cụm camera được sắp xếp theo chiều dọc ở mặt sau với ba vòng tròn - camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 5MP và camera chụp cận 2MP. Ở bên phải của các camera này là đèn flash LED.

Galaxy F70 Pro.

Cụm camera sau sẽ có khả năng quay video 4K với khả năng chống rung quang học OIS; camera trước có khả năng chụp ảnh HDR. Ở phía trước, màn hình có thiết kế "đục lỗ", tốc độ làm mới 120Hz, độ phân giải FHD+.

Về thông số kỹ thuật, Geekbench tiết lộ, Galaxy F70 Pro sẽ được trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3, hệ điều hành Android 16 (có thể là One UI 8.5) và RAM 6/8GB chuẩn LPDDR5X; bộ nhớ trong tùy chọn 128/256GB, pin 5830 mAh.

Cấu hình chính của Galaxy F70 Pro.

Máy được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+. Điện thoại có 2 tùy chọn màu: Đen Alpha và Xanh lá.

Mức giá khởi điểm của Galaxy F70 Pro cho tùy chọn RAM 6GB/ ROM 128GB sẽ là 25 999 Rupee (khoảng 7,1 triệu đồng).