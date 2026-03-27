Những mẫu Android hiếm hoi vẫn cho phép mở rộng bộ nhớ

Mặc dù các nhà sản xuất liên tục cung cấp nhiều tùy chọn bộ nhớ hơn, điều này không phải lúc nào cũng đủ cho nhu cầu của người dùng. Đặc biệt, những ai đã mua điện thoại mới trong vài năm qua có thể nhận thấy rằng chi phí nâng cấp bộ nhớ ngày càng cao.

Lúc này, việc mở rộng không gian lưu trữ cho smartphone là điều trở nên rất thiết. Trước đây, nhiều thiết bị Android được trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ, nhưng tính năng này ngày càng trở nên hiếm hoi.

Dẫu vậy, vẫn còn một số mẫu điện thoại Android hiện có trên thị trường được trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD. Dù không phải là những thiết bị mạnh mẽ nhất về hiệu suất hay khả năng chụp ảnh, chúng có giá cả cạnh tranh và mang lại giá trị tốt cho người dùng.

Motorola Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn mở rộng bộ nhớ. Ra mắt vào năm 2025, chiếc điện thoại này hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng hỗ trợ lên đến 1TB, cùng với hai tùy chọn bộ nhớ trong là 128 GB hoặc 256 GB có sẵn.

Với giá khởi điểm 400 USD (10,54 triệu đồng), Moto G Stylus được trang bị pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 68W và sạc không dây 15W. Máy sử dụng chip xử lý Snapdragon 6 Gen 3, kết hợp với RAM 8 GB, màn hình AMOLED 6,7 inch tần số quét 120Hz và hệ thống camera kép 50MP và 13MP. Đặc biệt, Moto G Stylus còn có jack cắm tai nghe và bút cảm ứng tích hợp - những tính năng hiếm thấy trên smartphone hiện đại.

Galaxy A17 5G

Dòng Galaxy A của Samsung luôn là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm điện thoại chất lượng với mức giá phải chăng. Được công bố vào cuối năm 2025, Galaxy A17 5G là phiên bản kế thừa nhiều tính năng từ mẫu tiền nhiệm Galaxy A16 và bổ sung một số cải tiến.

Với màn hình AMOLED 6,7 inch tần số quét 90Hz và chip Exynos 1330, Galaxy A17 5G có giá chỉ 5,39 triệu đồng. Máy sở hữu hệ thống 3 camera với camera chính 50MP, camera siêu rộng 5MP và camera macro 2MP, cùng với camera selfie 13MP. Đặc biệt, Galaxy A17 5G cho phép mở rộng bộ nhớ lên đến 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD, bên cạnh cam kết bảo hành hệ điều hành và cập nhật bảo mật trong 6 năm. Điện thoại có sẵn với ba màu Đen, Xám và Xanh.

Motorola Moto G 5G (2026)

Moto G 5G 2026 là một lựa chọn giá rẻ cạnh tranh với Galaxy A17 5G, với mức giá đề xuất 5,24 triệu đồng. Chiếc điện thoại này không chỉ có khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ dung lượng tối đa 1TB mà còn được trang bị jack cắm tai nghe.

Màn hình LCD 6,7 inch với độ phân giải 720p và tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm mượt mà. Viên pin 5200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 30W giúp người dùng không phải chờ lâu. Moto G 5G sử dụng chip MediaTek Dimensity 6300, 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, camera kép 50MP và 2MP ở mặt sau, cùng camera selfie 32MP.

Galaxy A26 5G

Galaxy A26 5G là một trong những mẫu điện thoại được yêu thích nhất với khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ mở rộng lên đến 2TB. Máy có hai tùy chọn bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB và màn hình AMOLED 6,7 inch độ phân giải 1080p với tần số quét 120Hz.

Về camera, Galaxy A26 được trang bị 3 ống kính ở mặt sau (8MP siêu rộng, 50MP góc rộng và 2MP macro), cùng camera selfie 13MP. Pin 5.000mAh hỗ trợ sạc có dây tối đa 25W. Đặc biệt, máy còn được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ và đạt chuẩn IP67 giúp bảo vệ tốt hơn trong các tình huống va đập và ngâm nước. Phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB của Galaxy A26 5G hiện có giá khoảng 5,87 triệu đồng.

Nothing CMF Phone 2 Pro

Nothing CMF Phone 2 Pro nổi bật với thiết kế độc đáo và màn hình AMOLED 6,77 inch, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit. Chạy trên hệ điều hành Android 15, thiết bị hứa hẹn sẽ nhận được 3 bản nâng cấp hệ điều hành lớn.

Với chip MediaTek Dimensity 7300 Pro, 8GB RAM và bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB, CMF Phone 2 Pro có khả năng chơi tốt các game không đòi hỏi cấu hình cao. Khe cắm thẻ nhớ microSD cho phép người dùng mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 2TB. Máy có pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 5W.