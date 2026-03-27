Giải eSports đầu tiên theo mô hình đội tuyển quốc gia: Ai sẽ giám sát tuyển chọn tại Việt Nam?

Esports Foundation (EF) vừa chính thức công bố Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) là đối tác quốc gia chính thức tại Việt Nam cho giải đấu Esports Nations Cup 2026 (ENC), giải đấu eSports toàn cầu theo mô hình đội tuyển quốc gia, dự kiến ra mắt tại Riyadh từ ngày 2 - 29/11/2026.

Với vai trò đối tác quốc gia, VIRESA sẽ thành lập các đội tuyển quốc gia Việt Nam ở nhiều bộ môn, giám sát công tác tuyển chọn tuyển thủ, đồng thời xây dựng các cấu trúc nền tảng nhằm hỗ trợ việc tham gia và phát triển của thể thao điện tử Việt Nam.

Trong cấu trúc này, bà Cao Thị Thu Phương - Tổng Thư ký VIRESA được bổ nhiệm là Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, chịu trách nhiệm vận hành hoạt động đội tuyển, điều phối các bên liên quan, và đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như tiêu chuẩn thi đấu của ENC.

Việt Nam là một trong những thị trường eSports lớn nhất khu vực, với khoảng 28,2 triệu người tham gia, tương đương 28,7% dân số. Việt Nam cũng cho thấy khả năng cạnh tranh ngày càng tăng ở cấp độ khu vực và quốc tế, với một số kết quả tiêu biểu như chức vô địch PUBG Nations Cup 2025, vị trí thứ tư tại ASIAD 2022 (bộ môn Liên Minh Huyền Thoại), và nhiều huy chương vàng tại các kỳ SEA Games.

ENC sẽ được tổ chức tại Riyadh vào tháng 11 năm 2026 trước khi chuyển sang mô hình luân phiên giữa các thành phố. Diễn ra 2 năm một lần, ENC là bổ trợ cho giải đấu Esports World Cup (EWC) cấp độ câu lạc bộ diễn ra hàng năm, qua đó cung cấp một cấu trúc ổn định cho tuyển thủ và định hướng đầu tư dài hạn vào các chương trình đội tuyển quốc gia.