Thời của những smartphone màn hình 7 inch đã tới

Trong vài năm gần đây, kích thước màn hình smartphone liên tục tăng. Nếu trước đây các mẫu điện thoại khoảng 6–6,3 inch trở nên phổ biến, nhiều sản phẩm mới hơn đang tiến dần tới mốc 7 inch. Xu hướng này không chỉ liên quan đến trải nghiệm màn hình mà còn gắn với một yếu tố quan trọng khác: dung lượng pin lớn hơn, có thể giúp smartphone hoạt động trong thời gian dài hơn.

Nhiều smartphone có pin "khủng"

Một thay đổi đáng chú ý trong thị trường smartphone là pin ngày càng lớn. Trong khi nhiều flagship vẫn giữ mức khoảng 5.000 mAh trong nhiều năm – ví dụ như dòng Galaxy S Ultra của Samsung, nhiều hãng khác đã bắt đầu trang bị pin lớn hơn.

Ảnh minh họa.

Một số smartphone Android gần đây đã vượt mốc 6.500 mAh. Thậm chí, một số thiết bị tầm trung cũng đã xuất hiện với pin lên tới 10.000 mAh. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh về dung lượng pin đang trở nên rõ rệt hơn.

Sự thay đổi này có liên quan đến công nghệ pin silicon-carbon, đang được sử dụng trên nhiều smartphone Trung Quốc. Công nghệ này cho phép pin chứa nhiều năng lượng hơn trong cùng một không gian vật lý so với pin lithium-ion truyền thống.

Tuy nhiên, pin dung lượng lớn vẫn cần không gian vật lý. Để đạt được thời lượng sử dụng khoảng hai ngày với cường độ cao, các cell pin có thể phải lớn hơn. Khi ngành công nghiệp vẫn muốn giữ thiết kế điện thoại mỏng, việc mở rộng kích thước màn hình trở thành một cách để tăng thể tích bên trong thiết bị.

Một số mẫu smartphone đã áp dụng cách tiếp cận này. Chẳng hạn, Huawei Mate 70 Air sử dụng màn hình 7 inch và pin dung lượng 6.500 mAh. Trong khi đó, điện thoại màn hình gập cũng đang tận dụng xu hướng pin lớn. Honor Magic V6 tại thị trường nội địa Trung Quốc được trang bị pin 7.150 mAh và hỗ trợ sạc có dây công suất 120W.

Màn hình lớn hơn nhưng tiêu thụ điện hiệu quả hơn

Việc tăng kích thước màn hình thường khiến người dùng lo ngại về mức tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên, sự khác biệt về kích thước giữa các thế hệ smartphone không quá lớn.

Ví dụ, nếu màn hình tăng từ khoảng 6,7 inch lên 7 inch, mức chênh lệch chỉ khoảng 0,3 inch. Mức tăng này không đủ lớn để làm giảm đáng kể lợi ích của pin dung lượng cao hơn.

Galaxy S26 Ultra.

Ngoài ra, công nghệ màn hình cũng đang cải thiện về hiệu quả năng lượng. Các màn hình OLED thế hệ mới được thiết kế để tiêu thụ ít điện hơn.

Một ví dụ là màn hình trên Galaxy S26 Ultra. Thiết bị này sử dụng màn hình OLED M14 mới, cho phép đạt độ sáng cao và màu sắc rực rỡ hơn trong khi vẫn tối ưu mức tiêu thụ điện năng.

Tất nhiên, mức tiêu thụ pin vẫn phụ thuộc vào cách sử dụng. Nếu người dùng đặt độ sáng màn hình ở mức tối đa và duy trì tần số quét 120 Hz liên tục, điện năng tiêu thụ sẽ cao hơn.

Chip xử lý ngày càng tiết kiệm năng lượng

Bên cạnh pin và màn hình, bộ xử lý cũng đóng vai trò quan trọng trong thời lượng sử dụng của smartphone.

Các chip cao cấp hiện nay không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn tối ưu mức tiêu thụ điện. Một ví dụ là Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, được trang bị trên nhiều flagship Android.

Theo Qualcomm, thế hệ chip này được thiết kế lại nhiều thành phần quan trọng như CPU, GPU và bộ tăng tốc AI để giảm mức tiêu thụ năng lượng trong các tác vụ hàng ngày. Nhờ đó, smartphone có thể hoạt động mát hơn và kéo dài thời lượng pin.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qualcomm cho biết, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 có thể cải thiện hiệu quả năng lượng tổng thể khoảng 35% so với Snapdragon 8 Elite thế hệ trước. Điều này cho phép chip xử lý nhiều công việc hơn trong khi tiêu thụ ít năng lượng hơn từ pin.

Ngoài phần cứng, các thuật toán quản lý năng lượng và nhiệt độ cũng được tối ưu để điều chỉnh mức tiêu thụ điện tùy theo khối lượng công việc.

Khi smartphone ngày càng lớn hơn

Việc màn hình smartphone tiến gần mốc 7 inch khiến một số người dùng lo ngại về khả năng cầm nắm. Nhiều khảo sát cho thấy gần một nửa người dùng cho rằng điện thoại đang trở nên khó thao tác bằng một tay.

Magic V6 có pin cực lớn.

Tuy nhiên, smartphone màn hình lớn cũng mang lại một số lợi ích. Kích thước màn hình lớn hơn có thể giúp trải nghiệm xem video, chơi game hoặc làm việc trên điện thoại thoải mái hơn. Ngoài ra, smartphone màn hình lớn thậm chí có thể thay thế các thiết bị khác như máy tính bảng cỡ nhỏ khoảng 8 inch.

Dù vậy, điện thoại cỡ nhỏ vẫn có những ưu điểm riêng. Những smartphone có màn hình khoảng 5,9 inch dễ cầm nắm và thao tác hơn, đặc biệt đối với người dùng thích smartphone gọn nhẹ.