3 điện thoại Android đáng mua hơn iPhone 17e

iPhone 17e được Apple định vị là mẫu “flagship giá phải chăng” với hiệu năng mạnh, thiết kế nhỏ gọn và trải nghiệm iOS. Tuy nhiên, trong cùng tầm giá 17,99 triệu đồng (bản 256GB), thị trường Android vẫn có nhiều lựa chọn với cấu hình và tính năng khác nhau, phù hợp với người dùng không muốn chuyển sang hệ sinh thái Apple.

1. Samsung Galaxy S25 FE

Giá bán từ: 13,79 triệu đồng

Galaxy S25 FE thuộc dòng “Fan Edition” – phân khúc flagship giá thấp của Samsung. Thiết bị này nổi bật với màn hình AMOLED 6,7 inch, lớn hơn đáng kể so với iPhone 17e, mang lại trải nghiệm màn hình rộng rãi hơn.

Máy được trang bị hệ thống ba camera gồm góc rộng, góc siêu rộng và tele, giúp linh hoạt hơn khi chụp ảnh. Trong các bài thử nghiệm, thiết bị đạt 143/158 điểm về camera, cho thấy khả năng chụp ảnh ở mức cao.

Samsung Galaxy S25 FE.

Ngoài ra, Galaxy S25 FE có pin dung lượng lớn hơn và hỗ trợ sạc nhanh hơn so với iPhone 17e. Tuy nhiên, về hiệu năng, thiết bị có thể không đạt mức tương đương trong các bài test tổng hợp.

Giá bán của Galaxy S25 FE cũng phải chăng hơn so với iPhone 17e, mang tới màn hình lớn và hệ thống camera đa dụng.

2. OnePlus 15R

Giá bán từ: 12,99 triệu đồng

OnePlus 15R là phiên bản rút gọn của flagship OnePlus 15 nhưng vẫn giữ nhiều thông số đáng chú ý.

Thiết bị sử dụng màn hình tần số quét lên đến 165Hz, cao hơn nhiều so với mức 60Hz trên iPhone 17e. Điều này giúp các thao tác cuộn và chuyển động mượt hơn.

OnePlus 15R.

Về hiệu năng, máy được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5. Bộ nhớ trong khởi điểm 256GB, tương đương iPhone 17e. Hệ thống camera có thêm ống kính góc siêu rộng, tăng khả năng chụp linh hoạt.

Một điểm đáng chú ý là pin dung lượng 7.400 mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon, cùng khả năng sạc nhanh 80W, giúp người dùng có thể sử dụng trong thời gian dài.

3. Samsung Galaxy S25

Giá bán từ: 17,39 triệu đồng

Hiện tại, Galaxy S25 đang được giảm giá khá mạnh, thấp hơn cả iPhone 17e. Do đó, đây là 1 gợi ý rất đáng tham khảo.

Samsung Galaxy S25.

Galaxy S25 có kích thước tương đương iPhone 17e, phù hợp với người dùng thích smartphone nhỏ gọn. Máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite – một trong những bộ xử lý mạnh trong phân khúc.

Hệ thống ba camera trên Galaxy S25 tương tự các smartphone cao cấp và thiết bị vẫn còn khoảng 6 năm hỗ trợ phần mềm. Đây là yếu tố quan trọng đối với người dùng muốn sử dụng lâu dài.