Thiết kế Galaxy Z Fold 8 đã bị rò rỉ, có khác bản tiền nhiệm?

Mới đây, một nguồn tin đã tiết lộ thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy Z Fold 8 sắp ra mắt. Giờ đây, nguồn tin này lại tiếp tục tung ra hình ảnh render dựa trên CAD của mẫu smartphone màn hình gập này.

Dễ thấy, thiết kế của máy rất giống với Galaxy Z Fold 7. Tuy nhiên, Galaxy Z Fold 8 sẽ có pin 5.000 mAh, lớn hơn 600 mAh so với phiên bản tiền nhiệm. Sản phẩm cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W (tăng từ 25W), và một nâng cấp khác đến từ camera siêu rộng 50MP (tăng từ 12MP).

Hình ảnh tin đồn về Galaxy Z Fold 8.

Giá của điện thoại dự kiến ​​vẫn giữ nguyên như Galaxy Z Fold 7. Galaxy Z Fold 8 sẽ có kích thước 158,4 x 143,2 x 4,5 mm khi mở ra và 158,4 x 72,8 x 9 mm khi gập lại. Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng "đây là kích thước gần đúng", dày hơn một chút so với Galaxy Z Fold 7. Tuy nhiên, sản phẩm có thể mỏng hơn.

Phần lồi camera của điện thoại sẽ dày khoảng 5,5mm. Dự kiến, Galaxy Z Fold 8 sẽ được công bố cùng với Galaxy Z Flip 8 vào tháng 7 tới tại sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung.

