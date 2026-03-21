Những smartphone mạnh đến khó tin so với tầm giá

Người dùng hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc smartphone mạnh mẽ với giá dưới 14 triệu đồng đi kèm với thời lượng pin ấn tượng, màn hình AMOLED chất lượng và chip xử lý hiệu năng ổn định, đủ sức xử lý hầu hết các tác vụ hàng ngày, ngoại trừ chơi game nặng. Những mẫu smartphone tầm trung này thường mang lại giá trị vượt trội so với số tiền mà người dùng bỏ ra, thậm chí có thể làm lu mờ một số sản phẩm cao cấp.

Tuy nhiên, không phải tất cả các smartphone đều giống nhau. Một số thực sự xứng đáng với mức giá thấp, trong khi những chiếc khác lại là món hời thực sự. Dưới đây là một số ứng viên hàng đầu trong phân khúc tầm trung đến thấp mang lại giá trị tốt nhất cho người dùng.

Galaxy A17 5G

Samsung đã đầu tư mạnh mẽ vào Galaxy A17 5G, biến nó thành một lựa chọn tuyệt vời cho người dùng mới. Với mức giá khoảng 6,19 triệu đồng, chiếc điện thoại này mang lại trải nghiệm ổn định và bền bỉ nhờ lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus. Màn hình Super AMOLED FHD+ 6,7 inch với tần số quét 90Hz cũng là một điểm cộng lớn trên Galaxy A17 5G.

Mặc dù có một số hạn chế về hiệu năng khi đi kèm RAM 8 GB và chip Exynos 1330, Galaxy A17 5G vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng thông thường, đặc biệt với cam kết hỗ trợ phần mềm lên đến 6 năm từ Samsung.

Google Pixel 10a (128 GB)

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019, dòng Pixel A của Google mang đến lựa chọn giá rẻ hơn cho người dùng nhưng vẫn đảm bảo các tính năng hấp dẫn. Phiên bản mới nhất Pixel 10a dù phải hy sinh một số tính năng để giảm giá nhưng vẫn giữ được chất lượng camera tốt và hiệu năng ổn định với chip Tensor G4.

Màn hình 120Hz và viên pin 5.100 mAh cũng là những điểm nổi bật trên Pixel 10a. Với mức giá khoảng 500 USD (13,2 triệu đồng), Pixel 10a hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tốt và được hỗ trợ phần mềm trong 7 năm.

OnePlus 13R

Mặc dù đã trở nên lỗi thời so với dòng OnePlus 15, OnePlus 13R vẫn là một “quái vật” về hiệu năng với 12 GB bộ nhớ RAM và chip Snapdragon 8 Gen 3. Màn hình LTPO 120Hz và pin dung lượng lớn cùng với sạc nhanh 55W/80W mang lại trải nghiệm sử dụng tuyệt vời.

Với mức giá khoảng 12,79 triệu đồng, OnePlus 13R là một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng lựa chọn, ngay cả khi khả năng hỗ trợ phần mềm đối với sản phẩm không bằng các thương hiệu lớn khác.

Nothing Phone 4a Pro (128 GB)

Nothing Phone 4a Pro là một lựa chọn tuyệt vời cho người tiêu dùng ngân sách hạn chế. Với giá khởi điểm khoảng 500 USD như Pixel 10a, chiếc điện thoại này sở hữu chip Snapdragon 7 Gen 4 mạnh mẽ và màn hình AMOLED LTPS 6,83 inch với tần số quét lên đến 144 Hz.

Thiết kế độc đáo với dải đèn LED mini Glyph Matrix cũng là một điểm nhấn thú vị trên Nothing Phone 4a Pro. Sản phẩm hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người tiêu dùng.

Những chiếc điện thoại này không chỉ mang lại hiệu năng tốt mà còn được cung cấp với mức giá phải chăng, phù hợp với nhu cầu của nhiều người dùng hiện nay.