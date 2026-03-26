Galaxy A57 5G và A37 5G trình làng: lựa chọn mới trong phân khúc tầm trung

Bộ đôi sản phẩm này kết hợp giữa phần cứng quen thuộc và những cải tiến đáng kể, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bộ đôi Galaxy A57 5G và A37 5G hiện đã được đặt hàng trước tại Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của Galaxy A57 5G là việc trang bị chip Exynos 1680, trong khi Galaxy A37 5G sử dụng chip Exynos 1480. Cả hai chip này được sản xuất trên tiến trình 4nm giúp cải thiện hiệu năng và tiết kiệm pin so với các mẫu trước đó.

Đối với camera, cả hai thiết bị vẫn giữ cấu hình quen thuộc với camera chính 50 MP, camera siêu rộng 12 MP (8 MP trên Galaxy A37 5G) và camera macro 5 MP. Tuy nhiên, Samsung đã tập trung vào việc cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, với các nâng cấp về ảnh chụp đêm và xử lý hình ảnh thông minh.

Thiết lập camera trên Galaxy A57 5G.

Galaxy A57 5G và A37 5G vẫn giữ nguyên những tính năng đã thành công ở các mẫu trước, bao gồm màn hình Super AMOLED FHD+ 6,7 inch với tần số quét 120Hz, pin 5.000 mAh với sạc nhanh 45W, cũng như máy quét vân tay tích hợp trong màn hình. Tuy nhiên, cả hai mẫu điện thoại vẫn chưa có tính năng sạc không dây hoặc ống kính chuyên dụng cho chụp ảnh zoom.

Điểm đáng chú ý là cả hai thiết bị đều được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8.5 và được cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm và vá lỗi bảo mật lên đến 6 năm. Đây là một lợi thế lớn trong phân khúc tầm trung, nơi mà nhiều điện thoại thường không được cập nhật lâu dài.

Galaxy A57 5G có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm: Xanh Đêm, Xám Khói, Xanh Băng và Tím Ngọc. Galaxy A37 5G có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm: Tím Ngọc Thạch, Xám Than, Xanh Lục Bảo và Trắng Thạch Anh.

Các lựa chọn màu sắc.

Giá bán lẻ đề nghị dành cho loạt Galaxy A series mới như sau:

- Galaxy A57 5G (12+256 GB): 14.490.000 đồng.

- Galaxy A57 5G (8+256 GB): 13.490.000 đồng.

- Galaxy A57 5G (8+128 GB): 12.490.000 đồng.

- Galaxy A37 5G (8+256 GB): 11.490.000 đồng.

- Galaxy A37 5G (8+128 GB): 10.790.000 đồng.

- Galaxy A37 5G (6+128 GB): 10.290.000 đồng.

Với những nâng cấp và cam kết hỗ trợ lâu dài, Galaxy A57 và A37 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng trong phân khúc tầm trung.

