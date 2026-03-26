Vì sao nhiều người “quay lưng” với Galaxy S26 Ultra?

Theo báo cáo từ PhoneArena, tính năng màn hình riêng tư đang trở thành nỗi lo từ người tiêu dùng khi nó đánh đổi một số yếu tố khác dẫn đến sự giảm sút chất lượng hiển thị - điều mà nhiều người sở hữu Galaxy S26 Ultra đã nhận ra. Chi tiết này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán điện thoại cao cấp của công ty Hàn Quốc.

Galaxy S26 Ultra được lòng người dùng, nhưng cũng không ít người khó chịu.

Trong một cuộc khảo sát gần đây, hơn 36% người tham gia cho biết họ không có ý định mua Galaxy S26 Ultra do những vấn đề liên quan đến màn hình. Nhiều khách hàng, nhà đánh giá và chuyên gia trong ngành đã chỉ ra rằng màn hình của thiết bị này trông kém sắc nét và gây mỏi mắt sau một thời gian ngắn sử dụng.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng, 33% người được hỏi cho biết họ không gặp bất kỳ vấn đề nào với chiếc Galaxy S26 Ultra của mình. Tuy nhiên, có đến 30% số người đã mua điện thoại này thừa nhận họ gặp phải vấn đề với màn hình hoặc cảm thấy màn hình không đạt yêu cầu như mong đợi.

Đặc biệt là tính năng màn hình riêng tư có ưu và nhược điểm khác nhau.

Samsung có thể phải thay đổi chiến lược?

Mặc dù Galaxy S26 Ultra sở hữu nhiều điểm mạnh như khả năng chụp ảnh tốt hơn, sạc nhanh hơn và màn hình bảo mật mới lạ, vấn đề về màn hình vẫn là một yếu tố gây tranh cãi. Đối với một số khách hàng, sự đánh đổi này có thể đáng giá so với những nâng cấp và tính năng bảo mật, trong khi với những người khác, nó có thể là lý do chính để từ chối sản phẩm.

Tác động của màn hình điện thoại lên người dùng thường rất khác nhau. Một số người có thể gặp khó khăn khi sử dụng Galaxy S26 Ultra, trong khi những người khác lại coi đây là màn hình tốt nhất mà họ từng thấy trong nhiều năm qua.

Dẫu vậy, Samsung đã được ghi nhận về các cải tiến đối với khẩu độ trên Galaxy S26 Ultra.

Vấn đề về màn hình cũng là lý do khiến nhiều người lo ngại về các sản phẩm thế hệ đầu tiên, vốn thường gặp phải những vấn đề không mong muốn. Đây là một trong những vấn đề mà người dùng thực sự quan tâm khi iPhone màn hình gập đầu tiên được Apple ra mắt vào cuối năm nay.

Hy vọng rằng Samsung sẽ sớm khắc phục những vấn đề trên các mẫu điện thoại Galaxy trong tương lai, tuy nhiên, nếu tính năng bảo mật này gây ra nhiều rắc rối hơn là lợi ích, công ty có thể sớm loại bỏ nó trên các mẫu điện thoại tương lai.