Người dùng đang tỉnh ngộ với những smartphone cao cấp của Samsung và Apple

Trong những năm gần đây, các hãng smartphone Trung Quốc liên tục đưa ra những nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt ở các yếu tố phần cứng.

Trong khi nhiều smartphone Trung Quốc đã có viên pin vượt mốc 6.500 mAh, thậm chí có thiết bị đạt tới pin cực "khủng" 10.000 mAh, các mẫu iPhone và Galaxy flagship vẫn duy trì dung lượng pin quanh mức 5.000 mAh. Theo các thông tin rò rỉ, ngay cả Galaxy Z Fold 8 sắp ra mắt cũng có thể giữ mức dung lượng tương tự.

Ngoài pin, camera cũng là lĩnh vực cạnh tranh mạnh. Một khảo sát gần đây liên quan đến Oppo Find X9 Ultra cho thấy sự quan tâm đáng kể từ người dùng. Hình ảnh rò rỉ của thiết bị này cho thấy cụm camera có kích thước lớn, được kỳ vọng mang lại khả năng chụp ảnh nổi bật.

Kết quả khảo sát cho thấy hơn 55% người tham gia sẵn sàng mua sản phẩm nếu chúng được bán tại khu vực của họ, khoảng 41% cho biết sẽ cân nhắc tùy theo giá bán. Chỉ khoảng 2,5% lo ngại về giao diện phần mềm và 1,45% vẫn ưu tiên điện thoại của Apple hoặc Samsung.

Dấu hiệu thay đổi trong hành vi người dùng

Kết quả khảo sát phản ánh một xu hướng thay đổi trong lựa chọn smartphone. Ở nhiều thị trường, iPhone và Galaxy vẫn chiếm ưu thế nhưng các thương hiệu Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện thông qua chiến lược giá và cấu hình.

Tại các quốc gia có mức thu nhập thấp hơn, smartphone Trung Quốc vốn đã phổ biến. Tuy nhiên, ngay cả ở những thị trường từng ưu tiên Apple và Samsung, người dùng cũng bắt đầu cân nhắc nhiều lựa chọn hơn.

Sự thay đổi này một phần đến từ việc các hãng Trung Quốc liên tục nâng cấp sản phẩm và mở rộng hoạt động tiếp thị tại nhiều khu vực.

Trải nghiệm thực tế vẫn là yếu tố quyết định

Dù có nhiều lợi thế về phần cứng, trải nghiệm phần mềm vẫn là yếu tố quan trọng đối với người dùng. Một số ý kiến cho rằng các smartphone Trung Quốc thường gặp vấn đề trong những tính năng cơ bản.

Ví dụ, một số smartphone Trung Quốc thường gặp lỗi đồng bộ âm thanh với tai nghe Bluetooth khi sử dụng hệ điều hành HyperOS 3 của Xiaomi. Những vấn đề như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Trong khi đó, Apple và Samsung vẫn duy trì lợi thế về hệ sinh thái và độ ổn định phần mềm, yếu tố góp phần vào mức độ phổ biến của hai thương hiệu này trên toàn cầu.

Sự cạnh tranh giữa các hãng smartphone được xem là mang lại lợi ích cho người dùng, khiến các nhà sản xuất phải liên tục cải tiến sản phẩm. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn thiết bị vẫn phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân, bao gồm hiệu năng, phần mềm, giá bán và độ ổn định trong quá trình sử dụng.