Nhiều người đang hiểu sai về tiền điện tiết kiệm từ điện mặt trời

Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ công ty năng lượng sạch Palmetto (Nam Carolina, Mỹ), việc đánh giá hiệu quả của hệ thống năng lượng mặt trời cần phải xem xét một cách tổng thể và dài hạn.

Nhiều người chỉ lo tính toán hiệu quả điện mặt trời theo tháng.

Andrew Blok, biên tập viên chuyên về điện khí hóa của Palmetto, nhấn mạnh rằng những tháng đầu tiên sử dụng tấm pin mặt trời có thể ảnh hưởng đến cách mọi người đánh giá hiệu suất của chúng. Ông cho biết: “Sản lượng tấm pin mặt trời bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của các mùa. Để thực sự hiểu được tiềm năng tiết kiệm, bạn cần xem xét cả năm, vì số liệu hàng tháng có thể gây hiểu lầm”.

Hiệu quả tiết kiệm từ năng lượng mặt trời phụ thuộc vào số ngày nắng và mây trong năm. Mùa xuân và mùa hè thường là thời điểm lý tưởng để nhận được lợi ích trên hóa đơn điện, khi nhiều hệ thống có thể truyền điện trở lại lưới điện. Trong những tháng này, người dùng có khả năng tiết kiệm chi phí đáng kể, thậm chí có thể nhận được hóa đơn hàng tháng bằng 0, hoặc nhận tiền từ cơ quan điện lực nếu được đăng ký bán lượng điện dư thừa.

Tuy nhiên, vào mùa thu và mùa đông, sản lượng điện mặt trời thường giảm do lượng ánh nắng ít hơn, trong khi nhu cầu tiêu thụ điện có thể tăng lên cho các hệ thống sưởi ấm do thời tiết lạnh. Kết quả là, hóa đơn điện cao hơn trong những tháng này, nhưng không có nghĩa là tấm pin mặt trời không mang lại giá trị.

Trong khi điện mặt trời cần mất một năm để đánh giá.

Blok khuyên người tiêu dùng nên tập trung vào khoản tiết kiệm từ năng lượng mặt trời trong suốt cả năm để có cái nhìn chính xác về hiệu suất và lợi tức đầu tư. Khoản tiền tích lũy trong mùa hè có thể bù đắp cho hóa đơn cao hơn vào mùa đông. Ông nhấn mạnh: “Đừng để một tháng 12 nhiều mây làm bạn nản lòng. Mặt trời luôn quay trở lại, và trong suốt một năm, những tia nắng đó có thể tích lũy thành khoản tiết kiệm đáng kể”.

Để có cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu quả của năng lượng mặt trời, hãy cộng tổng chi phí điện trong 12 tháng qua và so sánh với chi phí trước khi lắp đặt tấm pin mặt trời.