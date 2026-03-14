Xếp hạng smartphone tốt nhất quý 1/2026

Các chuyên gia công nghệ từ Tom’s Guide đã tổng hợp danh sách những smartphone đáng chú ý năm 2026 sau khi thử nghiệm và đánh giá hàng chục thiết bị ở nhiều phân khúc giá khác nhau. Danh sách này được xây dựng dựa trên các tiêu chí như hiệu năng, camera, thời lượng pin và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Theo đánh giá của nhóm thử nghiệm, iPhone 17 Pro Max hiện là mẫu điện thoại nổi bật nhất. Thiết bị nhận được nhiều thay đổi về phần cứng và phần mềm, bao gồm thiết kế hai tông màu mới và hệ điều hành iOS 26. Trong cùng dòng sản phẩm, iPhone 17 cũng có nâng cấp đáng chú ý như màn hình có tần số quét 120 Hz và dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn tăng gấp đôi so với thế hệ trước.

Ảnh minh họa.

Galaxy S26 Ultra là mẫu smartphone Android mới nhất xuất hiện trong danh sách. Dù chưa vượt qua iPhone 17 Pro Max về tổng thể, thiết bị vẫn được đánh giá cao nhờ chip cao cấp, màn hình Privacy Display, thời lượng pin cải thiện và khả năng sạc nhanh hơn. Máy cũng là một trong những smartphone có hệ thống camera mạnh với cụm 4 camera sau.

Galaxy Z Flip 7 cũng xuất hiện trong danh sách này với thiết kế đẹp mắt, hiệu năng mạnh mẽ, giá bán sau khi giảm khá hấp dẫn. Chưa hết, chiếc iPhone Air dù không "bán chạy" nhưng vẫn được giới chuyên gia đánh giá cao về độ mỏng ấn tượng.

Danh sách 10 smartphone tốt nhất theo đánh giá của Tom’s Guide lần lượt là:

1. iPhone 17 Pro Max – Điện thoại tốt nhất tổng thể

2. Galaxy S26 Ultra – Điện thoại có camera tốt nhất

3. Pixel 10a – Smartphone tốt dưới 10 triệu đồng

4. Pixel 10 Pro – Smartphone tập trung vào AI

5. iPhone 17 – iPhone có giá trị tốt nhất

6. OnePlus 15 – Flagship Android đáng chú ý

7. Pixel 10 – Smartphone tầm trung chụp zoom tốt nhất

8. Nothing Phone 3a Pro – Smartphone tầm trung đáng cân nhắc

9. Galaxy Z Flip 7 – Điện thoại màn hình gập nổi bật

10. iPhone Air – Smartphone siêu mỏng ấn tượng nhất