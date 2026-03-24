Đây sẽ là smartphone có camera tốt nhất năm nay

Oppo đang chuẩn bị giới thiệu mẫu smartphone cao cấp tiếp theo thuộc dòng Find X – Oppo Find X9 Ultra. Sau khi ra mắt mẫu smartphone màn hình gập Oppo Find N6 tại Trung Quốc, hãng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với thiết bị được định hướng tập trung vào camera. Theo xác nhận từ lãnh đạo Oppo, sản phẩm sẽ ra mắt toàn cầu trong tháng 4.

Oppo Find X9 Ultra sắp ra mắt.

Thông tin được công bố bởi Giám đốc sản phẩm Pete Lau trên mạng xã hội X. Dù chưa có ngày cụ thể, thời điểm công bố được dự đoán chỉ còn cách vài tuần. Bên cạnh đó, hình ảnh hé lộ thiết kế cạnh máy cho thấy thiết bị có nút camera màu cam, tương tự nút Camera Control trên dòng iPhone 16.

Nút camera mới và khả năng điều khiển nhanh

Theo các rò rỉ, nút camera trên Oppo Find X9 Ultra có thể là dạng cảm ứng, cho phép người dùng truy cập nhanh vào ứng dụng chụp ảnh. Nút này có thể đóng vai trò như phím chụp, đồng thời hỗ trợ thao tác vuốt để zoom in/out, tương tự như trên iPhone.

Ngoài ra, nút này cũng có thể được tùy biến để thực hiện các chức năng khác như ghi âm hoặc kích hoạt nhanh một số tính năng.

Tin đồn về Oppo Find X9 Ultra.

Cùng với Oppo Find X9 Ultra, Oppo dự kiến giới thiệu thêm mẫu Oppo Find X9s Pro trong tháng 4. Thông tin về phiên bản này còn hạn chế, có thể hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W. Hiện chưa rõ phiên bản này có được phát hành toàn cầu hay không.

Đáng chú ý, Oppo Find X9 Ultra là mẫu Ultra đầu tiên của Oppo được phát hành toàn cầu.

Hệ thống camera với thông số cao

Các thông tin rò rỉ cho thấy Oppo Find X9 Ultra có thể sở hữu hệ thống camera với thông số cao trong phân khúc smartphone.

Cụ thể, máy được trang bị camera chính 200 MP, camera tele periscope 200 MP hỗ trợ zoom quang học 3x, camera tele periscope 50 MP với zoom quang học 10x và camera góc siêu rộng 50 MP. Camera trước có độ phân giải 50 MP.

Ngoài các cảm biến chính, thiết bị còn có thể tích hợp camera True Color chuyên dụng nhằm cải thiện độ chính xác màu sắc trong ảnh. Oppo sẽ tiếp tục hợp tác với Hasselblad với chế độ Hasselblad Master Mode - hỗ trợ xử lý hình ảnh.

Cạnh tranh trong phân khúc camera flagship

Với cấu hình camera như trên, Oppo Find X9 Ultra được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các smartphone tập trung vào nhiếp ảnh như Xiaomi 17 Ultra hay Vivo X300 Ultra.

Ở thế hệ trước, Oppo Find X8 Ultra đã đạt điểm số 157 trong hệ thống đánh giá camera nội bộ, cao hơn mức 156 điểm của iPhone 17 Pro Max trong cùng bài thử nghiệm. Điều này cho thấy Oppo đang đầu tư mạnh vào khả năng chụp ảnh trên dòng Find X.

Tuy nhiên, mỗi thiết bị có thể có thế mạnh riêng. Một số dự đoán cho rằng các mẫu iPhone cao cấp vẫn có lợi thế về quay video trong khi các smartphone Android có thể tập trung cải thiện khả năng chụp ảnh tĩnh.