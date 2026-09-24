Những laptop cấu hình khoẻ, giá chưa tới 20 triệu đồng cho dân văn phòng

Thị trường laptop tầm giá dưới 20 triệu đồng hiện có nhiều lựa chọn dành cho người làm việc văn phòng, từ máy Windows dùng chip Intel Core 5 đến MacBook Neo sử dụng Apple A18 Pro.

Khác biệt giữa các sản phẩm không chỉ nằm ở bộ xử lý mà còn ở dung lượng RAM, kích thước màn hình, trọng lượng, hệ điều hành và khả năng nâng cấp. Với những công việc như Word, Excel, trình duyệt nhiều tab, họp trực tuyến, xử lý tài liệu hay chỉnh sửa hình ảnh cơ bản, cấu hình 8-16 GB RAM và SSD 512 GB đã trở thành mức đáng chú ý.

Dưới đây là 5 mẫu laptop có giá dưới 20 triệu đồng đáng sở hữu nhất cho dân văn phòng.

1. MSI Modern 14 F1MG-432VN

Giá bán từ: 19,19 triệu đồng

Theo đánh giá, chiếc MSI Modern 14 F1MG-432VN hướng tới người dùng cần một chiếc máy 14 inch nhưng không muốn cắt giảm dung lượng RAM. Máy trang bị CPU Intel Core 5 120U, đạt tốc độ tối đa 5 GHz, đi kèm RAM 16 GB chuẩn DDR4 3200 và SSD 512 GB.

Cấu hình này phù hợp với công việc cần mở đồng thời nhiều ứng dụng, chẳng hạn trình duyệt, phần mềm văn phòng, ứng dụng họp trực tuyến và các công cụ quản lý công việc. RAM 16 GB cũng giúp người dùng có thêm dư địa khi làm việc với nhiều tab trình duyệt hoặc các bảng tính lớn.

MSI Modern 14 F1MG-432VN.

Máy còn được tích hợp màn hình 14 inch Full HD với độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel và lớp phủ chống chói, cho trải nghiệm xem khá tốt. Mặc dù khá nặng - trọng lượng 1,5 kg nhưng laptop MSI lại tích hợp hệ thống cổng gồm USB-A, USB-C hỗ trợ Power Delivery và DisplayPort, HDMI, RJ45 và khe đọc thẻ microSD. Đây là điểm hữu ích với nhân viên văn phòng thường xuyên kết nối máy chiếu, mạng LAN hoặc thiết bị ngoại vi.

2. MacBook Neo 13 inch

Giá bán từ: 18,99 triệu đồng

MacBook Neo là trường hợp khác biệt trong nhóm này khi sử dụng chip Apple A18 Pro thay vì bộ xử lý Intel hoặc AMD. Chip có CPU 6 lõi gồm 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện, GPU 5 lõi, Neural Engine 16 lõi và hỗ trợ dò tia bằng phần cứng. Phiên bản cơ bản có 8 GB bộ nhớ thống nhất và SSD 256 GB.

Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ phân giải 2408 x 1506 pixel, mật độ 219 ppi và độ sáng 500 nit. Kích thước nhỏ giúp MacBook Neo phù hợp với người thường xuyên mang máy giữa nhà, văn phòng hoặc quán cà phê.

MacBook Neo 13 inch.

Với dân văn phòng chủ yếu làm tài liệu, trình duyệt, email và các công việc trong hệ sinh thái Apple, lợi thế của máy nằm ở kích thước gọn và nền tảng macOS. Ngược lại, người phụ thuộc nhiều vào phần mềm chỉ có trên Windows nên kiểm tra khả năng tương thích trước khi chuyển hệ điều hành. Hiện tại, giá bán của MacBook Neo đang được giảm giá nhẹ, vừa túi tiền của nhiều người dùng hơn.

3. Acer Aspire Go 14 AG14-72P-563L

Giá bán từ: 19,99 triệu đồng

Xét về cấu hình, laptop Acer cũng mạnh mẽ không kém các "đối thủ" nhờ CPU Intel Core 5 120U, RAM 16 GB chuẩn DDR4 và SSD 512 GB, kết hợp màn hình IPS 14 inch IPS. Với cấu hình trên, máy hướng đến nhóm người dùng thường xuyên làm việc đa nhiệm nhưng vẫn cần thiết bị tương đối gọn. RAM 16 GB tạo lợi thế khi sử dụng đồng thời bộ ứng dụng Office, trình duyệt và phần mềm liên lạc nội bộ.

Acer Aspire Go 14 AG14-72P-563L.

Trọng lượng khoảng 1,4 kg của laptop cũng là một điểm cộng đáng chú ý với những người có thường xuyên phải mang laptop đi họp hoặc di chuyển giữa nhiều địa điểm. Cuối cùng, màn hình 14 inch giữ được không gian hiển thị tương đối rộng trong khi thân máy vẫn dễ đặt vào balo.

4. Asus Vivobook 14 X1404MA-EB219W

Giá bán từ: 19,99 triệu đồng

Nhìn chung, laptop Asus có thể đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng thông thường. Cụ thể, Asus Vivobook 14 X1404MA-EB219W sử dụng CPU Intel Core 5 - 320, RAM 8 GB DDR5, SSD 512 GB và đồ họa Intel Graphics. NPU là điểm khác biệt đáng chú ý khi laptop ngày càng được sử dụng cho các tính năng AI trực tiếp trên thiết bị.

Asus Vivobook 14 X1404MA-EB219W.

Máy có màn hình IPS 14 inch Full HD, độ phân giải 1920 x 1080 pixels, tần số quét 60 Hz và lớp phủ chống chói nên không quá cồng kềnh khi di chuyển. Với trọng lượng khoảng 1,409 kg, sản phẩm này khá phù hợp với nhu cầu mang máy đi làm hằng ngày. Pin có công suất 42 Wh.

5. Lenovo V15 G5 IRL 83HF00BRVA

Giá bán từ: 19,49 triệu đồng

Về cấu hình, laptop Lenovo V15 G5 IRL 83HF00BRVA lựa chọn bộ xử lý Intel Core i5-13420H, đạt tốc độ tối đa 4,6 GHz và E-core tối đa 3,4 GHz. Máy có RAM 8 GB chuẩn SODIMM DDR5-5200, SSD 512 GB PCIe 4.0 x4 NVMe và đồ họa Intel UHD Graphics.

Lenovo V15 G5 IRL 83HF00BRVA.

Điểm khác biệt nằm ở màn hình 15,6 inch Full HD IPS, độ sáng 300 nit và lớp phủ chống chói. Kích thước này phù hợp với người thường xuyên làm bảng tính, văn bản dài hoặc cần chia đôi cửa sổ để xử lý công việc. Đổi lại, máy nặng và chiếm diện tích hơn các mẫu 14 inch.

Thêm vào đó, sản phẩm còn có 2 khe RAM và hỗ trợ nâng cấp tối đa 32 GB DDR5-5200. Vì vậy, người dùng có thể nâng cấp sau nếu nhu cầu đa nhiệm tăng.