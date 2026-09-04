Dell 14S xuất hiện: Laptop siêu nhẹ, pin 21 giờ, nhắm thẳng sinh viên

Hướng đến đối tượng sinh viên và người trẻ tuổi, mẫu laptop Dell 14S vừa ra mắt là sản phẩm nhẹ nhàng và phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Với ưu tiên về thời gian sử dụng pin lâu, tính di động, thiết kế hiện đại và giá trị hợp lý, Dell 14S mang đến những tính năng thường thấy ở các laptop cao cấp cho một phân khúc thị trường rộng lớn hơn.

Máy cung cấp thời gian sử dụng pin lên đến 21 giờ.

Sản phẩm có khung nhôm hiện đại, 4 tùy chọn màu sắc nổi bật và thời gian sử dụng pin lên đến 21 giờ, giúp sinh viên có thể thoải mái sử dụng trong suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc tìm ổ cắm sạc. Dell 14S là sự bổ sung hoàn hảo cho dòng sản phẩm XPS 13 nhằm mang đến cho khách hàng của Dell sự lựa chọn giữa một chiếc laptop hằng ngày và trải nghiệm “ultraportable cao cấp”.

Với thiết kế cá nhân hóa, thời gian sử dụng pin dài và chất lượng bền bỉ, Dell 14S đáp ứng được cả ba yếu tố mà sinh viên và người trẻ tuổi thường phải cân nhắc: vẻ ngoài đẹp mắt, thời gian sử dụng pin lâu và mức giá phải chăng. Laptop này có 4 màu sắc khác nhau: Linen, Dusty Rose, Washed Denim và Velvet Green, mỗi màu mang đến một cá tính riêng cho khung nhôm thanh lịch.

Trọng lượng 1,15 kg tạo cảm giác nhẹ nhàng khi di chuyển.

Dell 14S có độ dày chỉ 13,5 mm và trọng lượng khoảng 1,15 kg, đủ nhẹ để dễ dàng mang theo trong túi xách nhưng vẫn đủ chắc chắn để chịu được va đập. Thời gian sử dụng pin lên đến 21 giờ cho phép sinh viên xem Netflix liên tục mà không cần sạc lại - những điều đạt được nhờ vào pin 750ED PNCM được thiết kế để hoạt động mát mẻ và giữ được dung lượng theo thời gian.

Về màn hình và hiệu suất, Dell 14S cung cấp hai tùy chọn màn hình 16:10: một màn hình 2.8K 120 Hz cho trải nghiệm sắc nét và mượt mà, và một màn hình 2K 60 Hz cho những ai ưu tiên thời gian sử dụng pin và giá trị. Cả hai tùy chọn đều sáng và cung cấp màu sắc sống động, chính xác.

Các màu sắc người dùng có thể lựa chọn.

Với CPU Intel Core 5 và Core 7 Series 3, Dell 14S có khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà giữa các tab, tài liệu và ứng dụng mà không bị chậm. Laptop cũng được trang bị camera Full HD, micro kép và loa stereo, giúp cuộc gọi video trở nên rõ ràng hơn, trong khi Wi-Fi 6E đảm bảo kết nối nhanh chóng và ổn định.

Dell 14S sẽ có mặt tại Bắc Mỹ vào mùa thu này. Mức giá sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt tại từng thị trường, nhưng giá có thể dễ chịu do được thiết kế để bổ sung cho dòng XPS 13 và dễ tiếp cận với sinh viên cũng như người trẻ tuổi trên toàn cầu.