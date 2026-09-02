Galaxy Book6 giá 799 USD gây chú ý với pin 25 giờ và Galaxy AI

Samsung vừa công bố bổ sung một phiên bản giá cả phải chăng hơn cho dòng sản phẩm Galaxy Book6 nhằm mang đến cho người tiêu dùng thêm lựa chọn bên cạnh các mẫu hiện có, vốn được bán với giá trên 1.000 USD.

Galaxy Book6 có giá bán chỉ từ 800 USD.

Trong khi các phiên bản Galaxy Book6 hiện tại được trang bị CPU Intel Core Ultra 7 và Core Ultra 5, phiên bản mới sẽ đi kèm với các tùy chọn Intel Core 3 và Core 5 giúp giảm giá thành sản phẩm. Mặc dù được bán với giá thấp hơn, Galaxy Book6 mới vẫn giữ lại những tính năng nổi bật như màn hình 14 inch, khả năng hỗ trợ Galaxy AI và thời lượng pin ấn tượng, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu điện toán hằng ngày.

Galaxy Book6 sở hữu màn hình LCD 14 inch với độ phân giải WUXGA 1.920 x 1.200, tỷ lệ khung hình 16:10, độ sáng 350 nit và lớp phủ chống phản chiếu. Kích thước của máy là 313 x 221 x 15,7mm và trọng lượng chỉ 1,35kg. Laptop này có các tùy chọn CPU Intel Core 3 hoặc Core 5, đồ họa Intel Graphics và bộ xử lý Intel NPU cung cấp hiệu năng AI lên đến 15 TOPS.

Các cổng kết nối chính trên Galaxy Book6.

Máy được trang bị pin 61,2Wh cho thời gian sử dụng lên đến 25 giờ chỉ với một lần sạc. Bộ sạc USB-C 45W có khả năng sạc khoảng 33% pin trong 30 phút. Các tùy chọn bộ nhớ bao gồm RAM LPDDR5X 8 GB hoặc 16 GB, trong khi dung lượng lưu trữ dao động từ 256 GB đến 512 GB. Về kết nối, mẫu laptop này có 2 cổng USB-C, một cổng USB-A, HDMI 1.4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 và jack cắm tai nghe 3.5mm.

Các tính năng AI của Galaxy bao gồm AI Select, AI Cut Out và Note Assist. Máy chạy Windows 11 Home hoặc Pro 25H2 tùy thuộc vào cấu hình. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị webcam 2 MP hỗ trợ quay video 1080p và loa stereo với công nghệ Dolby Atmos.

Cuối cùng, Galaxy Book6 có giá khởi điểm 800 USD và có sẵn trong hai màu sắc: Tím bạc và Xám. Thông số kỹ thuật, cấu hình, màu sắc và tính năng của máy có thể khác nhau tùy theo khu vực.