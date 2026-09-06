Laptop Lenovo mỏng chưa tới 1 cm, thách thức cả smartphone gập

Tại triển lãm IFA 2026 diễn ra ở Berlin, (Đức), Lenovo đã gây chú ý khi giới thiệu Project AeroBlade, một mẫu laptop concept 14 inch với mục tiêu tối ưu hóa độ mỏng và hoạt động yên tĩnh.

Lenovo AeroBlade có thiết kế mỏng đến bất ngờ.

Chiếc laptop này có độ dày chưa đến 1 cm (10 mm) và trọng lượng dưới 830 gram, trong khi hầu hết các laptop 14 inch hiện nay thường dày từ 14 mm đến 17 mm và nặng khoảng 1,3 kg. Lenovo khẳng định rằng mẫu laptop concept này có thể đạt hiệu năng tương đương với dòng ThinkPad X1 Carbon sử dụng bộ xử lý Intel, mặc dù công ty chưa công bố thông tin chi tiết về chip hay bộ nhớ.

Điểm nổi bật của Project AeroBlade là hệ thống làm mát tiên tiến, được phát triển cùng với Frore Systems. Hệ thống này sử dụng kiến trúc Active Flow với các mô-đun làm mát bán dẫn AirJet, thay thế cho quạt quay truyền thống. Các mô-đun này tạo ra luồng không khí tốc độ cao để tản nhiệt, với độ dày chỉ 2,65 mm và tiêu thụ tối đa 1W điện năng, có khả năng tản nhiệt lên đến 5,25W mỗi mô-đun.

Sản phẩm chỉ cung cấp vài cổng kết nối.

Thiết kế này cho phép bố trí linh hoạt hơn cho bo mạch chủ, đồng thời đẩy luồng không khí ra phía sau máy tính, giúp tổng thể gọn gàng hơn và giải phóng không gian bên trong. Hệ thống làm mát này cũng được cho là hoạt động êm ái hơn và ít bám bụi hơn so với các hệ thống quạt truyền thống.

Mặc dù Project AeroBlade hiện vẫn chỉ là một concept và chưa có mặt trên thị trường, nhưng nó mở ra triển vọng cho một làn sóng laptop siêu di động mới, giữ được độ mỏng mà không làm giảm hiệu suất. Bản demo của Lenovo tại IFA là minh chứng cho nỗ lực của các công ty trong việc tìm kiếm giải pháp làm mát hiệu quả hơn cho các thiết bị mỏng nhẹ.