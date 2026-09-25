Vì sao Sao Hải Vương được phát hiện đã 180 năm nhưng mới chỉ đón một lần sinh nhật?

Sao Hải Vương được nhà thiên văn học Johann Gottfried Galle xác định là một hành tinh vào năm 1846, diễn ra hơn 200 năm sau khi Galileo lần đầu ghi chép về nó như một ngôi sao. Do nằm ở rìa ngoài hệ Mặt Trời và cách Mặt Trời hơn 30 lần so với Trái Đất, hành tinh này mất nhiều thời gian hơn rất nhiều để hoàn thành một vòng quỹ đạo.

Vì vậy, với độ dài một năm xấp xỉ 165 năm trên Trái Đất, thiên thể này từ khi được phát hiện đến nay mới chỉ đón một lần sinh nhật vào năm 2011.

Hình ảnh Sao Hải Vương.

Chia sẻ trên truyền thông Úc, tiến sĩ Craig O’Neill tại Đại học Macquarie nhận định khoảng cách xa xôi khiến sao Hải Vương như một "hố đen" về mặt tri thức, nơi Mặt Trời chỉ sáng tương đương sao Kim nhìn từ Trái Đất. Đây cũng là hành tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời không thể quan sát bằng mắt thường.

Lịch sử tìm kiếm sao Hải Vương ghi dấu mốc đặc biệt khi đây là hành tinh đầu tiên được phát hiện thông qua các dự đoán toán học. Sau khi phát hiện sao Thiên Vương lệch khỏi quỹ đạo tính toán theo định luật Newton, nhà thiên văn Urbain Jean-Joseph Le Verrier đã xác định vị trí hành tinh bí ẩn với sai số chỉ trong vòng 1 độ. Dựa trên dữ liệu này, Galle cùng học trò Heinrich Louis d’Arrest tại đài quan sát Berlin đã đối chiếu bản đồ bầu trời và tìm ra thiên thể.

Theo NASA, sao Hải Vương chìm trong tối tăm, lạnh giá và bị tàn phá bởi những cơn gió siêu thanh cuốn các đám mây methane đóng băng với vận tốc hơn 1.200 dặm/giờ. Tốc độ này vượt trội hoàn toàn so với mức gió tối đa khoảng 250 dặm/giờ trên Trái Đất hay những luồng gió êm dịu trên sao Thiên Vương.

Sao Hải Vương nằm cách rất xa Mặt Trời.

Để lý giải hiện tượng này, giới khoa học đặt giả thuyết khí methane chịu áp suất cực lớn sâu trong khí quyển có thể chuyển hóa thành kim cương và rơi xuống thành mưa. Quá trình biến đổi trên giải phóng nhiệt lượng tiếp thêm sức mạnh cho các cơn gió, dù các chuyên gia thừa nhận đây vẫn chỉ là suy đoán.