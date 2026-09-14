Chiếc lỗ nhỏ bên cạnh webcam laptop thực sự dùng để làm gì?

Laptop không chỉ là công cụ tiện lợi cho cá nhân và doanh nghiệp, mà còn là phương tiện quảng bá các tính năng mới từ các nhà sản xuất phần mềm và phần cứng. Một ví dụ điển hình là phím Copilot nổi tiếng của Microsoft trên các mẫu laptop đạt chuẩn Copilot+. Tuy nhiên, với nhiều thương hiệu laptop trên thị trường, mỗi nhà sản xuất đều có thiết kế và mục đích riêng cho sản phẩm của mình.

Một câu hỏi thú vị mà nhiều người dùng có thể đặt ra là: Tại sao hầu hết các laptop đều có một lỗ bên cạnh webcam? Lỗ này không chỉ đơn thuần là một khoảng trống, mà là nơi chứa camera, rất hữu ích cho các cuộc họp trực tuyến và trò chuyện video.

Nhiều thiết bị còn trang bị đèn LED để thông báo khi camera đang hoạt động. Đặc biệt, một số laptop hiện đại còn có cơ chế che chắn để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, ngay cả khi camera có thể bị truy cập mà không được phép. Ngoài ra, nhiều nhà sản xuất cũng đặt các micro gần camera, giúp thu âm tốt hơn và giảm thiểu tiếng ồn từ quạt làm mát.

Vai trò đặc biệt của một lỗ nhỏ trên laptop Windows

Đặc biệt, một lỗ nhỏ trông giống như camera có thể xuất hiện trên laptop thực chất là camera hồng ngoại, được sử dụng cho hệ thống xác thực sinh trắc học Windows Hello. Hệ thống này cho phép người dùng đăng nhập vào máy tính và các trang web hỗ trợ mật khẩu thông qua nhận diện khuôn mặt hoặc dấu vân tay.

Camera này có vai trò quan trọng trong việc xác thực, giúp tận dụng khả năng của Windows Hello - một hệ thống ra mắt vào năm 2015 với khả năng chấp nhận dữ liệu từ cảm biến vân tay, cảm biến hồng ngoại và hệ thống đa camera để tạo ra chữ ký 3D.

Đến nay, nhiều laptop vẫn sử dụng cảm biến hồng ngoại để quét khuôn mặt nhằm xác thực ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, một lỗ hổng phần mềm đã được Microsoft khắc phục vào năm 2025, yêu cầu dữ liệu từ camera màu phải được kết hợp với dữ liệu hồng ngoại để đảm bảo độ chính xác trong việc quét khuôn mặt.

Cuối cùng, câu hỏi về việc liệu Apple có thay thế Touch ID trên MacBook bằng Face ID hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Mặc dù iPhone và iPad đã sử dụng hệ thống camera TrueDepth trong gần một thập kỷ, nhưng công nghệ này vẫn chưa được tích hợp vào mẫu MacBook nào của hãng, thậm chí cả các mẫu MacBook Pro cao cấp.