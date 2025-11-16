Những hình ảnh hot nhất về iPhone Fold màn hình gập

Ý tưởng về một chiếc iPhone màn hình gập không phải chuyện mới nhưng đến nay Apple vẫn giữ kín. Trong khi Samsung và các hãng smartphone Android khác đã thương mại hóa điện thoại màn hình gập, Apple luôn thận trọng trong quá trình phát triển, thử nghiệm nhiều nguyên mẫu và giải pháp kỹ thuật nhằm tránh những vấn đề từng khiến các "đối thủ" đau đầu (nếp gấp trên màn hình hoặc độ bền của bản lề).

Thời điểm ra mắt: 2026 hay 2027?

Làn sóng dự đoán về ngày ra mắt iPhone Fold thay đổi nhiều lần. Một số nguồn tin kỳ vọng sản phẩm có thể đến tay người dùng vào năm 2026, một số khác cho rằng công chúng phải chờ tới 2027 do khó khăn trong dây chuyền sản xuất, đặc biệt là liên quan đến bản lề.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Một số nhà phân tích uy tín cho rằng Apple có thể khởi động sản xuất quy mô nhỏ vào cuối 2025 hoặc giữa 2026 để đưa ra sản phẩm chính thức vào cuối 2026 hoặc đầu 2027. Tuy nhiên, Apple từng trì hoãn hoặc hủy dự án nên mọi tin đồn chưa chắc chắn.

Màn hình của Samsung hay LG?

Màn hình là linh kiện quyết định sự thành bại của smartphone gập. Tin đồn cho thấy, Apple đã đàm phán với cả Samsung Display và LG Display từ nhiều năm qua. Đầu 2025, nhiều nguồn khẳng định Samsung Display là nhà cung cấp chính cho màn hình gập của Apple, một phần nhờ kinh nghiệm với dòng Galaxy Fold.

Cũng có thông tin cho rằng "Nhà Táo" hướng tới màn hình hybrid (kết hợp phần kính cứng ở vùng không gập và lớp nhựa dẻo ở vùng gập) nhằm giảm nếp gấp và gia tăng độ bền. Ngoài ra, một số rò rỉ cho biết Samsung Display đã đầu tư dây chuyền chuyên dụng để sản xuất màn hình cho iPhone Fold.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Đa số rò rỉ nhất quán rằng iPhone Fold sẽ có hai màn hình: màn hình ngoài nhỏ gọn để sử dụng như điện thoại thông thường và màn hình trong lớn hơn khi mở ra. Kích thước của 2 màn hình sẽ lần lượt là 5,5 inch cho màn hình ngoài và 7,7–7,8 inch cho màn hình trong, mật độ điểm ảnh rất cao (hơn 400 ppi). Màn hình chính sẽ sở hữu camera ẩn dưới màn hình, màn hình ngoài vẫn giữ thiết kế “nốt ruồi” (punch-hole) cho camera selfie.

Apple có khá nhiều bằng sáng chế về bản lề, vật liệu và chế tạo màn hình gập. Từ “Liquidmetal” tới các cơ chế bản lề phức tạp, cho thấy hãng xem trọng độ bền và trải nghiệm mượt khi gập/mở. Một số chuyên gia tiết lộ, "Táo Khuyết" có thể dùng hợp kim đặc biệt cho bản lề, giúp giảm trọng lượng và nếp gấp, thậm chí có thể sản xuất bản lề với chi phí khoảng 70–80 USD/cái với quy mô lớn.

Camera, hiệu năng và pin

Về camera, các tin đồn cho rằng iPhone Fold sẽ có hai camera sau, một trong số đó có cảm biến 48MP - tương tự những iPhone cao cấp gần đây. Camera trước ẩn dưới màn hình sẽ hỗ trợ chụp ảnh và gọi video khi mở máy, màn hình ngoài có camera “nốt ruồi”.

Về hiệu năng, nhiều luồng tin dự đoán, iPhone Fold sẽ chạy chip mạnh mẽ nhất của Apple tại thời điểm ra mắt (A20 Pro) và dùng modem thế hệ mới do Apple phát triển, cải thiện kết nối 5G.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Nguồn tin rò rỉ từng đề cập đến hệ thống pin “3D stacked” dung lượng lớn (khoảng 5.000 mAh) để bù cho màn hình lớn tiêu hao năng lượng. Về bảo mật, Apple có thể dùng Touch ID tích hợp nút nguồn bên cạnh thay vì Face ID hoặc vân tay dưới màn hình.

Dự kiến, iPhone Fold sẽ thuộc phân khúc siêu cao cấp, giá khởi điểm dự kiến dao động khoảng 2.000 – 2.500 USD (từ 52,6 - 65,8 triệu đồng), cao hơn nhiều so với các mẫu iPhone Pro Max hiện tại. Apple kỳ vọng sản phẩm này sẽ tạo ra một đợt nâng cấp lớn cho dòng iPhone dù lượng sản lượng ban đầu chỉ đạt vài triệu chiếc.

Rủi ro và tương lai

Rủi ro đối với iPhone Fold gồm chi phí sản xuất cao, thách thức về độ bền màn hình và bản lề, ranh giới giữa “sản phẩm sáng tạo thực sự” và “trào lưu màn hình gập” cũng rất mong manh. Apple có thể tiếp tục thử nghiệm sâu hơn hoặc hoãn đến khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn khắt khe về trải nghiệm người dùng.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

iPhone Fold vẫn đang được công chúng quan tâm với nhiều tiết lộ từ chuỗi cung ứng, nhà phân tích và các nguồn rò rỉ. Nếu ra mắt, thiết bị này sẽ đánh dấu bước tiến lớn của Apple vào thị trường smartphone màn hình gập.

Câu hỏi được đặt ra là: Apple sẽ làm cách nào để biến sản phẩm này thành “must-have” - buộc phải sở hữu thay vì chỉ là smartphone đắt tiền dành cho người sưu tầm công nghệ? Câu trả lời sẽ có trong vài năm tới khi dòng sản phẩm này tiến gần hơn đến giai đoạn sản xuất hàng loạt.