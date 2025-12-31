Đây là những smartphone pin "trâu" nhất năm 2025

Khi smartphone ngày càng mỏng nhẹ nhưng phải gánh nhiều tác vụ nặng như xem video, chơi game, làm việc và kết nối 5G liên tục, thời lượng pin trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất với người dùng. Bảng xếp hạng smartphone pin "trâu" mới nhất năm 2025 cho thấy một bức tranh khá thú vị: các thương hiệu smartphone Trung Quốc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhiều mẫu flagship đắt tiền lại không đứng ở vị trí cao nhất.

Bảng xếp hạng smartphone pin "trâu" mới nhất năm 2025.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Honor 400 Smart 5G (x7d 5G) và Honor X7d (400 Smart), cùng đạt 168 điểm - mức cao nhất trong danh sách. Đây đều là những mẫu smartphone giá phải chăng. Việc hai smartphone tầm trung này đứng đầu cho thấy Honor đang theo đuổi triết lý tối ưu pin và hiệu suất tiêu thụ điện thay vì chạy đua cấu hình cao. Với người dùng phổ thông, học sinh sinh viên hoặc tài xế công nghệ, đây là nhóm máy có thể sử dụng thoải mái 2–3 ngày mà không cần sạc.

Xếp ngay sau là Honor Magic7 Lite, Honor X9c và Motorola Edge 60 Pro, cùng đạt 164 điểm. Trong đó, Magic7 Lite và X9c tiếp tục khẳng định thế mạnh pin của Honor ở phân khúc tầm trung. Đáng chú ý, Motorola Edge 60 Pro là đại diện hiếm hoi không đến từ Trung Quốc nhưng vẫn lọt top nhờ tối ưu phần mềm tốt dù mức giá cao hơn đáng kể so với các điện thoại Honor.

Honor 400 Smart 5G (x7d 5G).

Ở nhóm smartphone cao cấp, Oppo Find X7 Ultra đạt 160 điểm, đứng vị trí thứ 6. Đây là kết quả đáng chú ý bởi Find X7 Ultra là flagship tập trung mạnh vào camera và hiệu năng nhưng vẫn giữ được thời lượng pin tốt. Điều này cho thấy Oppo đã cải thiện rõ rệt khả năng cân bằng giữa phần cứng cao cấp và tiêu thụ năng lượng.

Tiếp theo là Honor Magic6 Pro với 157 điểm, một flagship đúng nghĩa cả về giá lẫn cấu hình. Dù không đứng đầu, Magic6 Pro vẫn cho thấy pin đủ “trâu” so với mặt bằng smartphone cao cấp, nhất là khi kết hợp với màn hình lớn và hiệu năng mạnh. Cùng nhóm này còn có Honor Magic6 Lite (5800 mAh) và Honor X9b, đều đạt 156 điểm, cho thấy dung lượng pin lớn vẫn là vũ khí lợi hại nếu được tối ưu tốt.

Đáng chú ý, Oppo Find X8 cũng đạt 156 điểm trong khi Oppo Find X8 Pro xếp sau với 155 điểm. Điều này phản ánh thực tế quen thuộc: phiên bản “Pro” thường ưu tiên hiệu năng, camera và màn hình hơn nên thời lượng pin không phải lúc nào cũng vượt trội so với bản tiêu chuẩn.

Nhìn tổng thể, bảng xếp hạng smartphone pin "trâu" năm 2025 cho thấy các mẫu điện thoại tầm trung và phổ thông, đặc biệt từ Honor đang làm rất tốt bài toán pin nhờ dung lượng lớn, màn hình độ phân giải vừa phải và tối ưu phần mềm.

Với người dùng Việt ưu tiên pin bền, ít sạc, những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng này rõ ràng đáng để cân nhắc khi chọn mua smartphone.