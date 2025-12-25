iPhone gập xuất hiện gây bất ngờ, khác biệt mọi đối thủ Android

Trong những tháng gần đây, chiếc iPhone gập đầu tiên đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất của giới công nghệ. Dự kiến ra mắt vào năm 2026, sự quan tâm dành cho sản phẩm này đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt sau khi xuất hiện hình ảnh được cho là mô hình đầu tiên của chiếc smartphone này.

Hình ảnh này được chia sẻ bởi Subsy trên MakerWorld, cho thấy một mô hình giả định của chiếc iPhone gập. Theo nguồn tin, hình ảnh được tạo ra từ các tệp CAD lấy từ dây chuyền sản xuất của Apple. Mặc dù đây không phải là ảnh chụp một mô hình hoạt động thực tế, nó dựa trên các sơ đồ thiết kế đáng tin cậy.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết bị có thể gập và có kích thước rộng hơn so với các sản phẩm hiện có trên thị trường Android. Một số tin đồn trước đó đã gợi ý về khả năng này, tuy nhiên hình ảnh mới cho phép người dùng hình dung rõ hơn về sản phẩm sắp ra mắt.

Thiết kế của chiếc iPhone gập được ưu tiên cho trạng thái mở ra, với kiểu dáng tương tự như iPad Mini. Khi gập lại, sản phẩm sẽ có hình dạng vuông vức hơn bất kỳ chiếc iPhone nào khác, đồng thời trông rộng hơn so với các đối thủ như Samsung hay Google.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cơ chế bản lề được thể hiện trong các hình ảnh chỉ là một giả định, và Apple có thể sẽ sử dụng một cơ chế khác cho thiết bị của mình. Quan trọng hơn, những hình ảnh này không phải là chính thức và mẫu sản phẩm cuối cùng có thể sẽ khác biệt, đặc biệt khi thời điểm ra mắt vẫn còn xa và Apple có thể thay đổi một số chi tiết.