Nội dung rác do AI tạo ra đang bào mòn hệ sinh thái YouTube

33% nội dung rác hoặc “nội dung gây nghiện” trong nguồn cấp dữ liệu Shorts trên YouTube được ghi nhận là sản phẩm của AI, như nghiên cứu mới đây từ nền tảng chỉnh sửa video Kapwing. Đây là những clip không phải một sản phẩm sáng tạo mà là những video tự động được thiết kế để thu hút sự chú ý thông qua sự kích thích vô lý.

Video AI chất lượng thấp bùng nổ, YouTube rơi vào thế khó

Để thu thập dữ liệu, nhóm nghiên cứu của Kapwing đã mô phỏng trải nghiệm của một người dùng mới và tự tay đánh giá 500 video ngắn được đề xuất đầu tiên. Họ cũng phân tích 100 kênh thịnh hành nhất theo từng quốc gia và sử dụng các công cụ như Social Blade để ước tính sự tăng trưởng người đăng ký và doanh thu.

Sự thành công tài chính của các kênh này hoàn toàn trái ngược với nỗ lực sáng tạo tối thiểu mà họ đầu tư. Tại Ấn Độ, kênh “Bandar Apna Dost” dẫn đầu với hơn 2,4 tỷ lượt xem và ước tính thu về 4,25 triệu USD mỗi năm nhờ những video về khỉ được tạo ra bằng AI. Tại Mỹ, kênh “Cuentos Fascinantes” đã trở thành kênh chuyên về nội dung nhảm nhí có nhiều người đăng ký nhất thế giới, với gần 6 triệu người theo dõi. Các kênh này đã thu hút hơn 3,39 tỷ lượt xem, cho thấy sự thống trị của nội dung cẩu thả trên nền tảng.

YouTube hiện đang đối mặt với một tình thế khó xử. Mặc dù nền tảng này quảng bá AI như một động lực chính của sự đổi mới nhưng có nguy cơ mất nhà quảng cáo nếu quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh những nội dung chất lượng thấp. Lượng nội dung AI khổng lồ này có thể làm xói mòn niềm tin vào truyền thông kỹ thuật số, khiến việc tìm kiếm giá trị thực sự trong “tiếng ồn” của thuật toán trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả việc sử dụng AI đều mang lại kết quả tiêu cực. Một số nhà sáng tạo đã chứng minh rằng các công cụ này có thể được sử dụng để tạo ra sản phẩm chất lượng cao khi kết hợp với sự sáng tạo thực sự.