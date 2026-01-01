Mẹo giúp bảo mật dữ liệu sau khi đồng ý điều khoản mới của Zalo

Sau khi đồng ý các điều khoản sử dụng mới của Zalo, không ít người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tự bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng Zalo nên tự mình nâng cao bảo mật.

Dưới đây là những cách phổ biến và tương đối dễ thực hiện để giảm rủi ro lộ lọt thông tin khi tiếp tục sử dụng Zalo.

Chủ động siết quyền riêng tư ngay trong cài đặt Zalo

Ngay trong ứng dụng, người dùng có thể giới hạn ai được phép nhắn tin, gọi điện, gửi lời mời kết bạn, xem thông tin cá nhân cơ bản hoặc biết trạng thái đã đọc tin nhắn. Các tùy chọn này nằm trong mục Cài đặt và nên được rà soát lại toàn bộ sau khi điều khoản mới có hiệu lực. Việc thu hẹp phạm vi tiếp cận giúp giảm đáng kể nguy cơ bị làm phiền hoặc bị thu thập thông tin ngoài ý muốn.

Kiểm soát quyền truy cập của Zalo trên smartphone

Với người dùng iPhone và smartphone Android, một lớp bảo mật khác nằm ở cấp hệ điều hành. Trong phần Cài đặt của hệ thống, người dùng có thể chọn cho phép hoặc không cho Zalo truy cập Danh bạ, Ảnh, Micro, Camera… Việc tắt bớt các quyền không thực sự cần thiết giúp hạn chế lượng dữ liệu mà ứng dụng có thể tiếp cận từ thiết bị.

Tắt sao lưu tự động để hạn chế dữ liệu lưu trên máy chủ

Một bước quan trọng là tắt tính năng sao lưu tin nhắn tự động. Trong mục Cài đặt > Sao lưu và khôi phục, người dùng có thể tắt tùy chọn “Tự động sao lưu mỗi ngày”. Khi không sao lưu, nội dung trò chuyện chủ yếu chỉ tồn tại trên thiết bị cá nhân, qua đó giảm khả năng lưu trữ dài hạn trên hệ thống.

Bảo vệ thông tin nhạy cảm bằng cách gửi file có mật khẩu

Với các dữ liệu quan trọng như thông tin cá nhân hoặc ảnh chụp giấy tờ, người dùng nên đóng gói thành file Word hoặc PDF có mật khẩu. Tính năng mã hóa bằng mật khẩu có sẵn trong Word hoặc các công cụ tạo PDF. Mật khẩu nên được gửi qua kênh khác hoặc trao đổi trực tiếp qua cuộc gọi để tăng mức an toàn.

Chia nhỏ dữ liệu và thay đổi hình thức gửi

Thay vì gửi toàn bộ thông tin trong một tin nhắn duy nhất, việc chia nhỏ nội dung giúp giảm rủi ro nếu một phần dữ liệu bị lộ. Ngoài ra, gửi ảnh chụp màn hình thay cho văn bản thuần túy cũng được xem là cách hạn chế “dấu vết” dữ liệu hơn so với tin nhắn chữ.

Xóa tin nhắn sau khi đã trao đổi xong

Khi gửi thông tin nhạy cảm cho người đáng tin cậy, cả hai bên nên xóa tin nhắn ngay sau khi đã đọc và xử lý xong. Trong trường hợp không bật sao lưu, các dữ liệu này thường không tồn tại lâu, giúp giảm khả năng bị truy xuất về sau.

Sử dụng công cụ chuyên biệt

Với người dùng cá nhân, các công cụ nhắn tin miễn phí khác như Viber, WhatsApp là giải pháp thay thế có thể tham khảo cho các nội dung nhạy cảm. Trong khi đó, các doanh nghiệp có thể xài song song Synology Chat - một trong các giải pháp có sẵn trong hệ thống NAS của Sysnology. Công cụ này cho phép triển khai hệ thống nhắn tin nội bộ chạy trực tiếp trên hạ tầng doanh nghiệp, hỗ trợ trò chuyện bảo mật, phân quyền rõ ràng và quản lý tin nhắn linh hoạt.