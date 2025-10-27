Chất liệu bí mật chỉ có trên iPhone Fold được tiết lộ

iPhone Fold là chủ đề thường xuyên được đồn đoán, những tuyên bố về thiết kế của "siêu phẩm" này liên tục thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, một số tin đồn gần đây về phần cứng có đề cập đến một vật liệu được gọi là Liquidmetal.

Bằng sáng chế liên quan tới chất liệu Liquidmetal.

Đây cũng là thứ được Apple gắn bó trong hơn một thập kỷ.

Liquidmetal là gì?

Vật liệu này được gọi là Liquid Metal — tên thương mại là Liquidmetal. Vật liệu này là một hợp kim kim loại vô định hình. Hợp kim này được tạo ra bởi một nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ California và gần một thập kỷ sau khi được phát minh, đã được Liquidmetal Technologies đưa ra thị trường vào năm 2023.

Liquidmetal là một hợp kim sở hữu nhiều đặc tính mong muốn của vật liệu xây dựng, điều mà kim loại và hợp kim thông thường không có được.

Chúng được phân loại là chất rắn vô định hình hoặc chất rắn không kết tinh.

Chất liệu này có thể bị kéo và kéo giãn nhiều mà không bị đứt, có hệ số phục hồi hoặc độ đàn hồi tốt, có thể bật trở lại hình dạng ban đầu.

Vật liệu này cũng có khả năng chống ăn mòn, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều khi tiếp xúc với các chất ăn mòn hoặc các yếu tố khí quyển như các kim loại khác. Các vật dụng Liquidmetal sẽ không bị xỉn màu hay gỉ sét nhanh như các kim loại khác.

Vật liệu cũng có khả năng được định hình bằng nhiệt, tức là làm nóng kim loại và đúc khuôn trước khi làm nguội - tương tự như các kỹ thuật được sử dụng để chế tạo sản phẩm và linh kiện bằng nhựa nhiệt dẻo.

Liquidmetal có thể uốn dẻo ở nhiệt độ gần 760°F, một nhiệt độ khá thấp, giống như thủy tinh ở nhiệt độ thấp.

Ở nhiệt độ cao hơn, Liquidmetal giống nhựa hơn, có thể dễ dàng được định hình và đúc khuôn mà không thực sự bị nóng chảy. Chất liệu này nguội đi đủ nhanh để các nguyên tử và phân tử không có thời gian để hình thành cấu trúc tinh thể.

Liquidmetal được chế tạo từ nhiều loại hợp kim khác nhau, bao gồm Zirconium và các phiên bản gốc titan, có thể làm cho chúng bền và cứng. Nếu được đúc đúng cách, các sản phẩm làm từ vật liệu này cứng hơn thép không gỉ 1,5 lần và bền hơn 2,5 lần so với hợp kim titan được sử dụng trong hàng tiêu dùng.

Do đó, vật liệu này được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thiết bị y tế, công nghệ cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và làm cho đầu gậy đánh golf nảy hơn.

Thử nghiệm SIM và giấy phép của Apple

Apple không ngại tận dụng các vật liệu mới nếu chúng giúp thiết kế của hãng gần với sự hoàn hảo. Nếu vật liệu này làm cho sản phẩm của mình trở nên độc quyền hơn, đó là một điểm cộng.

Vào năm 2010, Apple đã ký một thỏa thuận cấp phép độc quyền với Liquidmetal Technologies. Một thỏa thuận nhằm khám phá việc sử dụng hợp kim trong công nghệ của mình, cuối cùng là thương mại hóa chúng trong lĩnh vực điện tử.

Liquidmetal đã được Apple sử dụng.

Thỏa thuận cấp phép này đã được công bố định kỳ, Apple sẽ gia hạn quyền độc quyền sử dụng.

Apple cũng đã khám phá khả năng sử dụng Liquidmetal cho các loại khóa dán giống như Velcro để ngăn chặn việc phá hoại thiết bị. Thậm chí, hãng còn nghĩ đến việc tạo ra các bề mặt cảm ứng bằng hợp kim này.

Vấn đề là Apple vẫn chưa sử dụng công nghệ này mặc dù đã chi rất nhiều tiền cho bản quyền và bằng sáng chế.

Cho đến nay, "phần cứng" duy nhất được ghi nhận mà Apple đã chế tạo bằng Liquidmetal là dụng cụ tháo thẻ SIM. Sản phẩm này được bán kèm với iPhone và iPad 3G vào năm 2010.

Mặc dù vậy, Liquidmetal vẫn chưa thực sự trở thành một vật liệu nổi bật của Apple.

iPhone Fold có liên quan gì tới chất liệu này?

Vào tháng 3/2025, tin đồn về việc Apple có khả năng sử dụng Liquidmetal đã xuất hiện trong báo cáo của chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo.

Các tin đồn và báo cáo về iPhone Fold vào thời điểm đó đều thảo luận về màn hình gập. Cơ chế bản lề được cho là "chìa khóa" để giảm thiểu nếp nhăn trên màn hình.

Ảnh concept iPhone Fold.

Ông Kuo tuyên bố rằng Apple sẽ sử dụng "vật liệu kim loại lỏng cho bản lề" thông qua quy trình đúc khuôn. Bản lề sẽ được chế tạo bằng các linh kiện từ Dongguan Yian Technology, một nhà cung cấp có hợp đồng độc quyền với Apple để sản xuất các linh kiện Liquidmetal.

Sau đó, Setsuna Digital, một tài khoản trên Weibo đã khẳng định, mô tả bản lề này sử dụng "hợp kim vô định hình" hoặc "kính kim loại". Đây là một sự ám chỉ trực tiếp đến việc sử dụng phiên bản hợp kim titan của Liquidmetal.

Cấu trúc hạt vô định hình và khả năng chống uốn cong và biến dạng tốt hơn sẽ khiến Liquidmetal trở thành một vật liệu tốt cho linh kiện này.

Nhà phân tích Jeff Pu cho biết thêm, iPhone Fold sẽ có khung kết hợp giữa nhôm và titan. Việc sử dụng hợp kim Liquidmetal cho cơ chế bản lề của iPhone Fold là hợp lý.

Bản lề là một thành phần quan trọng vì các bộ phận chuyển động và uốn cong thường là điểm yếu trong thiết kế của sản phẩm. Điều cuối cùng Apple cần là một bản lề càng bền càng tốt.

Tuy nhiên, vì việc sử dụng các vật liệu như thép không gỉ sẽ khiến bản lề rất nặng, Apple phải tìm kiếm các giải pháp thay thế tiềm năng khác. Liquidmetal nhẹ hơn nhiều so với kim loại thường mà vẫn giữ được độ bền, trở thành một ứng cử viên sáng giá.