Bao nhiêu người sẵn sàng mua iPhone Fold?

Apple đang phát triển một chiếc iPhone màn hình gập lại. Giờ đây, số lượng tin đồn ngày càng tăng, khiến không ít người rất phấn khích. Tuy nhiên, theo khảo sát mới nhất, nhiều người vẫn còn hoài nghi.

Cụ thể, 35% số người bỏ phiếu không muốn mua iPhone Fold. Cùng với đó, khá nhiều người đang cân nhắc mua một chiếc - gần 27%. 24% khác cũng tỏ ra hào hứng với thiết bị này nhưng họ sẽ cân nhắc nếu giá của "siêu phẩm" dưới 2.000 USD (tương đương 52 triệu đồng). Khoảng 7% sẽ cân nhắc mua iPhone Fold nếu phần mềm đủ tốt.

Tổng hợp những con số này cho thấy, ít nhất 60% người được hỏi sẽ nghĩ đến việc mua iPhone Fold. Điều thú vị là khoảng 7% số người được hỏi cho rằng điện thoại màn hình gập sẽ được ưa chuộng hơn.

Trong một cuộc thăm dò khác về việc người dùng muốn Apple sản xuất loại iPhone màn hình gập nào, có hơn 21% cho biết thiết kế kiểu vỏ sò sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cả hai cuộc thăm dò đều cho thấy, người dùng rất quan tâm đến iPhone Fold.

Liệu Apple có thành công với iPhone Fold?

Những con số trên khiến nhiều người nghĩ rằng iPhone Fold sẽ chắc chắn thành công nhưng thực tế không phải vậy. Apple vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Apple sẽ phải thuyết phục được những người đã theo dõi Samsung bán điện thoại màn hình gập trong nhiều năm. iPhone Fold cũng cần mang lại cảm giác cầm nắm tốt, ít nhất là ngang với Galaxy Z Fold 7.

Tuy nhiên, Samsung cũng cung cấp Galaxy Z Flip 7 - được nhiều người yêu thích. Thêm vào đó, Motorola Razr (2025) và Galaxy Z TriFold sắp ra mắt, "Nhà Táo" sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn.

Độ "hot" ban đầu sẽ giúp Apple bán được nhiều điện thoại màn hình gập nhưng sau đó, công ty sẽ cần thuyết phục mọi người về việc iPhone Fold xứng đáng. Điều đó đòi hỏi sản phẩm này phải có chất lượng cao cùng với trải nghiệm phần mềm tuyệt vời và mức giá tốt.

Muốn và mua là hai chuyện khác nhau

Thực tế, trải nghiệm với điện thoại màn hình gập của Samsung luôn tích cực. Chúng mang tới sự mới lạ, thiết kế chất lượng và Galaxy Z Flip 7 vừa vặn trong mọi túi quần. Tuy nhiên, nếu smartphone màn hình gập được bán với giá cao hơn, người dùng sẽ phải cân nhắc.

Cuối cùng, thước đo quan trọng nhất là số lượng người sẽ mua một chiếc iPhone màn hình gập. Nhiều người sẽ muốn dùng thử iPhone Fold nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chi tiền sở hữu chúng.