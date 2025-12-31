Top 3 smartphone Android tầm trung sáng giá cho chụp ảnh Tết 2026

Ngày Tết 2026 đang đến gần, và đây cũng là thời điểm bạn nên lựa chọn smartphone Android để phục vụ nhu cầu du xuân, chụp ảnh của mình. Dưới đây là 3 cái tên sáng giá nhất hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc tầm trung - cận cao cấp mùa Tết năm nay.

Điểm nhấn của Vivo V60 5G nằm ở cụm camera hợp tác với ZEISS, camera tele 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX882, thiết kế kính tiềm vọng và có khẩu độ f/2.65. Camera này có chế độ Chân dung sân khấu Tele ZEISS 10x và Chân dung đa tiêu cự ZEISS cung cấp 5 tiêu cự, bổ sung thêm tiêu cự 85mm và 100mm so với thế hệ trước.

Các tính năng AI hỗ trợ xử lý ảnh được nâng cấp, bao gồm Xóa vật thể AI 3.0, Xóa phản chiếu AI, Di chuyển ma thuật AI và Mở rộng hình ảnh AI. Người dùng cũng có thể tận dụng Tăng cường ảnh AI để nâng chất lượng ảnh cũ hoặc ảnh độ phân giải thấp. Ngoài camera tele, V60 5G còn sở hữu camera chính ZEISS OIS 50MP với cảm biến Sony IMX766, camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie nhóm 50MP hỗ trợ quay video 4K.

Về hiệu năng, V60 5G được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12GB có thể mở rộng thêm 12GB, bộ nhớ trong tùy chọn 256GB hoặc 512GB. Màn hình đạt chứng nhận HDR10+ với độ sáng cực đại 5.000 nits. Viên pin BlueVolt 6.500mAh ứng dụng công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 3, hỗ trợ sạc nhanh 90W và các chế độ tối ưu giúp duy trì tuổi thọ pin.

Nếu Vivo mạnh về chân dung, thì Xiaomi 15T lại là ứng cử viên nặng ký cho những bức ảnh phong cảnh và chụp đêm nhờ sự hậu thuẫn từ huyền thoại máy ảnh Đức.

Tiếp nối dòng T-series, Xiaomi 15T hứa hẹn mang ống kính Leica xuống phân khúc dễ tiếp cận hơn. Cảm biến lớn kết hợp với màu ảnh Leica Authentic/Vibrant sẽ mang lại độ tương phản cao, màu sắc đậm đà mà không cần các bộ lọc màu.

Nói về khả năng bắt khoảnh khắc, Xiaomi 15T là chiếc máy hoàn hảo để ghi lại khoảnh khắc pháo hoa đêm giao thừa hoặc sự nhộn nhịp rực rỡ của phố phường ngày cuối năm và đầu năm. Hiệu năng mạnh mẽ của dòng T cũng đảm bảo bạn có thể quay video 4K mượt mà để làm vlog du lịch đầu năm.

Xếp ở vị trí thứ 3 là Honor X9d – một "chiến binh" thực dụng dành cho những ai ưu tiên sự bền bỉ và thời lượng pin để đi chúc Tết cả ngày dài.

Dòng Honor X vốn nổi tiếng với màn hình siêu bền, chống rơi vỡ, và X9d chắc chắn sẽ nâng cấp tính năng này lên tầm cao mới, giúp bạn yên tâm cầm máy chen chúc chụp ảnh nơi đông người. Hệ thống camera chính độ phân giải cao 108MP đảm bảo độ chi tiết tốt cho các bức ảnh tập thể gia đình.

Đặc biệt, viên pin "khủng" 8.300 mAh sẽ giúp bạn chụp ảnh, quay phim từ sáng sớm đi lễ chùa đến giấc tối đi dạo phố mà không cần kè kè cục sạc dự phòng. Một lựa chọn "ăn chắc mặc bền" đúng nghĩa.