Màn hình chống nhăn của iPhone Fold vẫn chưa sẵn sàng?

iPhone Fold dự kiến ​​được ra mắt vào mùa thu năm sau nhưng vẫn còn những thách thức kỹ thuật chưa được giải quyết đối với màn hình và kính màn hình.

Phần quan trọng nhất của chiếc iPhone Fold chính là màn hình bên trong và Apple đang nỗ lực hết sức để tránh hiện tượng nhăn màn hình về lâu dài.

Ảnh concept iPhone Fold.

Theo một tài khoản trên mạng xã hội Weibo - Digital Chat Station, Apple vẫn đang cố gắng để tạo ra màn hình "không nhăn" cho iPhone Fold. Hãng đang thử nghiệm việc sử dụng kính siêu mỏng linh hoạt (UFG) cho màn hình, sử dụng các vật liệu có độ dày khác nhau để cho phép màn hình uốn cong. Tuy nhiên, vẫn còn một số "thách thức kỹ thuật" mà Apple cần phải vượt qua.

Vấn đề đối với Apple là iPhone Fold sẽ được bán ra vào mùa thu. Tuy nhiên, nếu nguồn tin rò rỉ là chính xác, những thách thức về màn hình có thể khiến mẫu điện thoại này không thể trình làng vào tháng 9 như dự kiến .

Nói cách khác, Apple sẽ phải hoãn thời gian phát hành iPhone Fold. Khả năng cao hơn là công ty sẽ ra mắt iPhone Fold với số lượng rất hạn chế ban đầu, duy trì lịch trình ra mắt tháng 9 nhưng sẽ tăng nguồn cung vào thời điểm sau đó.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào tháng 11, một báo cáo khẳng định Apple đã có bước đột phá trong việc giải quyết vấn đề nếp gấp. Các điện thoại màn hình gập hiện có trên thị trường đều xuất hiện nếp gấp rõ rệt và tạo ra các vết nứt trên phần gấp của màn hình, khiến màn hình bị hỏng. Việc giải quyết vấn đề về màn hình sẽ giúp iPhone Fold có tuổi thọ cao hơn và ít phải sửa chữa hơn.

Apple đã tận dụng chuyên môn của các nhà cung cấp để tạo ra thiết bị này, bao gồm cả việc sử dụng Samsung để sản xuất màn hình bên trong dựa trên thiết kế cấu trúc màn hình của Apple.

Cùng với màn hình, "Táo Khuyết" cũng đã tích hợp tấm màn hình với ổ bi cho bản lề hỗ trợ. Tin đồn cũng cho rằng Apple đã xem xét việc sử dụng kim loại lỏng cho các bộ phận bản lề để giảm thiểu biến dạng.

Bài đăng của Digital Chat Station đi ngược lại với ý kiến ​​của các nguồn tin đồn khác cho rằng iPhone Fold sẽ ra mắt vào mùa thu và Apple có lẽ đã giải quyết được các vấn đề về màn hình.

Do kích thước lớn, quá trình phát triển sản phẩm của Apple mất khá nhiều thời gian, mỗi phiên bản iPhone được phát triển trước hơn một thế hệ. Chuỗi cung ứng của Apple cần nhiều quý để sẵn sàng sản xuất một linh kiện, điều này khiến cho việc điều chỉnh và thay đổi kế hoạch trở nên rất hạn chế.

Nếu "Táo Cắn Dở" thực sự gặp một số vấn đề cần giải quyết với màn hình, thời gian để hãng giải quyết chúng và chuỗi cung ứng xử lý vấn đề đó là rất ít. Nếu vấn đề này khó giải quyết trong một khoảng thời gian hợp lý, chúng có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và buộc phải trì hoãn.