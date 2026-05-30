Cách "đu trend" tạo ảnh nam châm gắn tủ lạnh đang rần rần mạng xã hội

Nếu lướt các nền tảng mạng xã hội như Threads hay Facebook những ngày vừa qua, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng khoe thành phẩm là những chiếc "nam châm tủ lạnh" đầy màu sắc. Từ những bức ảnh check-in du lịch, ảnh selfie cho đến khoảnh khắc ngộ nghĩnh bên thú cưng... tất cả đều được hô biến thành những món quà lưu niệm kỹ thuật số vô cùng xịn mịn, mang đậm dấu ấn cá nhân.

"Xưởng quà tặng online" 24/7 của thế hệ số

Trước đây, khi nhắc đến nam châm du lịch ở TP. HCM, người ta thường nghĩ ngay đến các biểu tượng quen thuộc như chợ Bến Thành, dinh Độc Lập hay ổ bánh mì được bày bán tại các cửa hàng lưu niệm. Tuy nhiên, giới trẻ hiện nay lại khát khao sở hữu những món đồ mang tính cá nhân hóa cao hơn. Sự ra đời của AI đã giải quyết bài toán này, biến thành một "xưởng sản xuất quà tặng" hoạt động không ngừng nghỉ.

Phong cách chuyển hình ảnh du lịch thành phong cách magnet gắn tủ lạnh.

Cơn sốt này nhanh chóng trở nên "viral" nhờ ba yếu tố cốt lõi:

- Tính độc bản tuyệt đối: Thay vì mua những mẫu thiết kế rập khuôn, người dùng có thể mang cả chuyến đi Đà Lạt, góc phố cổ Hội An hay một cái ôm với chú mèo cưng vào trong chiếc magnet nhỏ xinh.

- Hiệu ứng mô phỏng chân thật: AI không chỉ cắt ghép ảnh đơn thuần mà còn giả lập xuất sắc các chi tiết như phần viền nổi, hiệu ứng ánh kim loại và phom dáng thô mộc đặc trưng của chất liệu nam châm thật.

- Đa dạng phong cách: Từ hiệu ứng 3D, hoạt hình dễ thương, vibe vintage cho đến phong cách poster du lịch retro... mọi ý tưởng sáng tạo đều được AI hiện thực hóa chỉ trong vài giây.

Nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ, đây là lần đầu tiên những bức ảnh du lịch của họ thực sự "có giá trị trưng bày" thay vì bị lãng quên trong bộ nhớ điện thoại. Trào lưu này được ví như một dạng sổ lưu niệm thời đại AI, nơi ký ức được đóng gói một cách trực quan và nghệ thuật nhất.

Hướng dẫn cách tạo "magnet" bằng AI cực đơn giản tại nhà

Để bắt kịp trào lưu này, bạn không cần phải là một nhà thiết kế ảnh chuyên nghiệp. Quy trình thực hiện vô cùng tối giản, chỉ gói gọn trong vài thao tác:

1. Chọn một bức ảnh gốc rõ nét, đủ sáng, có bố cục rõ ràng hoặc có gương mặt cận cảnh để AI nhận diện tốt nhất.

2. Nhập lệnh cho AI: Truy cập vào ChatGPT hoặc Gemini (trên điện thoại hoặc máy tính), tải bức ảnh của bạn lên hệ thống.

3. Sử dụng câu lệnh (Prompt): Nhập yêu cầu AI thiết kế lại bức ảnh này theo phong cách nam châm lưu niệm du lịch (travel magnet style), có thể mô tả thêm các chi tiết viền nổi hoặc phong cách mong muốn (3D, hoạt hình, retro...). Mẫu câu lệnh cho AI tạo ảnh:

"Hãy dựa trên ảnh thật tôi cung cấp để tạo tương ứng một poster ảnh du lịch chia thành hai phần trên dưới, phong cách “check-in thành phố / nam châm tủ lạnh”. [Cấu trúc bố cục] Ảnh theo bố cục dọc, tỷ lệ 3:4, toàn bộ ảnh chia thành hai phần trên và dưới: * Phần trên sử dụng nền màu trơn tối giản. * Phần dưới giữ nguyên ảnh gốc, không chỉnh sửa. [Phần trên: Biểu tượng nam châm tủ lạnh] Trích xuất yếu tố chủ thể dễ nhận diện nhất từ ảnh thật ở phần dưới: 1. Giữ lại đường nét, màu sắc và đặc điểm nhận diện; 2. Thiết kế giống đồ lưu niệm nam châm du lịch; 3. Viền sắc nét, có đường viền kim loại; 4. Biểu tượng đặt ở vị trí giữa. 5. Kích thước biểu tượng xung quanh để nhiều khoảng trống. [Màu nền] Màu nền phần trên lấy từ màu chủ đạo nổi bật, là một màu trơn. [Tổng thể phong cách] Tổng thể giống một tấm thẻ ảnh du lịch.

4. Chờ đợi và nhận thành phẩm: Hệ thống sẽ tiến hành "render" (kết xuất) và trả về phiên bản "magnet hóa" cực kỳ bắt mắt.

Phiên bản nam châm tủ lạnh được tạo ra bởi Gemini.

Xu hướng tạo nam châm bằng AI một lần nữa chứng minh công nghệ đang len lỏi và làm phong phú thêm đời sống giải trí của giới trẻ. Với tốc độ sáng tạo này, chiếc tủ lạnh tại các gia đình sắp tới hứa hẹn sẽ biến thành một "triển lãm ký ức mini" vô cùng sống động.