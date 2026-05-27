Samsung lại chuẩn bị có mẫu điện thoại giá mềm mới đẹp chẳng khác “hạng sang”

Các nhà sản xuất phụ kiện đã bắt đầu chuẩn bị ốp lưng cho Galaxy S26 FE, với những hình ảnh dựng ban đầu từ các khuôn ốp lưng cung cấp cái nhìn rõ nét về thiết kế của sản phẩm từ nhiều góc độ khác nhau.

Theo những hình ảnh đăng tải, Galaxy S26 FE có vẻ ngoài tương tự như Galaxy S26 đã ra mắt hồi đầu năm. Điện thoại sở hữu các cạnh phẳng, viền màn hình mỏng và cụm ba camera xếp dọc quen thuộc ở mặt sau. Cụm camera này vẫn nhô ra so với thân máy, với đèn flash được đặt riêng bên cạnh các ống kính - một thiết kế mà Samsung đã duy trì trong thời gian gần đây.

Ở mặt trước, hình ảnh kết xuất cho thấy camera selfie dạng đục lỗ nằm ở giữa và màn hình AMOLED phẳng. Nút nguồn và nút âm lượng vẫn được bố trí ở phía bên phải khung máy. Đặc biệt, các hình ảnh rò rỉ còn cho thấy sự xuất hiện của thiết kế vòng từ tính để ám chỉ khả năng hỗ trợ sạc không dây Qi2.

Mặc dù dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ tích hợp nam châm, nhiều khả năng mẫu FE sắp ra mắt dường như vẫn cần đến ốp lưng từ tính để kích hoạt sạc không dây Qi2 giống như các mẫu S26 khác.

Được biết, Galaxy S26 FE đã xuất hiện trong một số cơ sở dữ liệu trong vài tuần qua, bao gồm danh sách IMEI của GSMA và các nền tảng chấm điểm hiệu năng. Điều này cho thấy Samsung đang tích cực thử nghiệm thiết bị trước khi ra mắt. Theo các tin đồn, thiết bị dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 10/2026, sử dụng chip Exynos 2500 của Samsung, cùng với thời lượng pin được nâng cấp và hệ thống camera cải tiến.

Như thường lệ, phiên bản FE có thể sẽ tập trung vào việc mang đến trải nghiệm cân bằng như một chiếc điện thoại cao cấp giá mềm. Theo hình ảnh đăng tải, Samsung dường như không có ý định thay đổi mạnh mẽ công thức của dòng FE năm nay, thay vào đó là tinh chỉnh thiết kế hiện có và bổ sung một số tính năng mới từ dòng sản phẩm cao cấp.