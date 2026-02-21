Top smartphone sạc nhanh nhất năm 2026

Honor Win RT

Honor Win RT đang gây chú ý trên thị trường smartphone nhờ vào viên pin khổng lồ 10.000 mAh, gần tương đương với một chiếc máy tính bảng. Viên pin này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người dùng mà còn giúp thiết bị nổi bật giữa hàng loạt sản phẩm khác. Đặc biệt, Honor đã trang bị công nghệ sạc nhanh 100W, cho phép sạc đầy pin từ 0% lên 100% chỉ trong khoảng 1 giờ 30 phút, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Ngoài pin, Honor Win RT còn được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình OLED 6,83 inch với tốc độ làm mới cao, cùng hệ thống camera chất lượng cao, hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp. Sản phẩm không chỉ mang lại hiệu năng vượt trội mà còn sở hữu màn hình sáng mượt mà, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Redmi Turbo 5 Max

Điện thoại Redmi Turbo 5 Max của Xiaomi tiếp tục xu hướng với viên pin 9.000 mAh và khả năng sạc nhanh 100W. Điểm nổi bật là thiết kế của Turbo 5 Max không theo phong cách game hay kiểu dáng cồng kềnh, mà trông giống như một chiếc smartphone cỡ lớn thông thường. Viên pin mạnh mẽ cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong điều kiện cường độ cao.

Ngoài ra, Turbo 5 Max còn hỗ trợ sạc nhanh ngược chiều, cho phép người dùng sạc các thiết bị khác như tai nghe, đồng hồ thông minh hoặc điện thoại của bạn bè khi cần thiết. Màn hình AMOLED 6,83 inch với độ sáng cao và tốc độ làm mới mượt mà mang lại trải nghiệm sử dụng hàng ngày trơn tru. Bên trong, máy sử dụng chipset Mediatek Dimensity 9500s 3nm với hiệu năng cao, mặc dù không tích hợp tính năng sạc không dây.

iQOO Z11 Turbo

iQOO Z11 Turbo nổi bật với viên pin 7.600 mAh, mặc dù nhỏ hơn so với các đối thủ như Honor Win RT hay Redmi Turbo 5 Max, nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với các flagship truyền thống. Điện thoại này hỗ trợ sạc nhanh 100W, giúp tiết kiệm thời gian sạc pin. Thương hiệu iQOO đã xây dựng danh tiếng nhờ vào những sản phẩm tập trung vào hiệu năng mà không đòi hỏi mức giá cao.

Z11 Turbo được trang bị phần cứng mạnh mẽ, hệ thống camera chất lượng và thời lượng pin ấn tượng, giúp người dùng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm còn có hệ thống làm mát tiên tiến, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả trong quá trình sạc hoặc chơi game. Tuy nhiên, một điểm trừ là sản phẩm không hỗ trợ tính năng sạc không dây.

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro là một trong những thiết bị cao cấp hàng đầu hiện nay, nổi bật với khả năng sạc nhanh 100W. Khác với dòng sản phẩm Win, Magic 8 Pro không chỉ tập trung vào dung lượng pin mà còn chú trọng đến sự cân bằng giữa dung lượng, tốc độ và thiết kế tổng thể. Với pin 7.100 mAh, thiết bị đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng suốt cả ngày.

Phiên bản Magic 8 Pro dành cho thị trường Trung Quốc hỗ trợ sạc nhanh hơn với công suất 120W khi sử dụng sạc có dây. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM lên đến 16GB, bộ nhớ trong 1TB, cùng màn hình OLED LTPO 6,71 inch và hệ thống camera tele 200MP, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một chiếc flagship trong năm 2026.

OnePlus 15

OnePlus 15 là một trong những mẫu điện thoại nổi bật nhất hiện nay, đặc biệt với công nghệ sạc nhanh tiên tiến. Người dùng có thể tận hưởng tốc độ sạc nhanh lên đến 120W tại một số khu vực nhất định, vượt trội hơn so với mức cơ bản 100W. Viên pin dung lượng lớn hơn 7.000 mAh cho phép người dùng chỉ cần dành một khoảng thời gian ngắn để sạc.

Ngoài khả năng sạc nhanh, OnePlus 15 còn được trang bị bộ vi xử lý cao cấp, màn hình AMOLED với tần số quét cao, cùng với trải nghiệm OxygenOS được tối ưu hóa dựa trên nền tảng Android 16, hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm mượt mà và ấn tượng.