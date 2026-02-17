Top smartphone mỏng đáng sở hữu nhất 2026

Trong năm 2026, thị trường smartphone chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mẫu điện thoại siêu mỏng, nổi bật với thiết kế tinh tế và hiệu suất mạnh mẽ. Dưới đây là những đại diện tiêu biểu trong nhóm điện thoại mỏng nhất.

iPhone Air

Với độ dày chỉ 5.64 mm, iPhone Air hiện đang giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc điện thoại mỏng nhất. Khung titan kết hợp với kính Ceramic Shield 2 không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh mảnh mà còn đảm bảo độ bền, hạn chế cong vênh. Trọng lượng 165 g giúp người dùng dễ dàng cầm nắm trong thời gian dài, đặc biệt là khi chơi các tựa game yêu cầu thao tác hai tay liên tục.

Màn hình Super Retina XDR 6.5 inch với độ sáng lên đến 3.000 nits cho hình ảnh sắc nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Tần số quét biến thiên từ 1 Hz đến 120 Hz mang lại trải nghiệm mượt mà, giảm thiểu hiện tượng xé hình trong các game bắn súng hay MOBA. Chip Apple A19 Pro với tiến trình 3 nm đảm bảo hiệu suất CPU và GPU mạnh mẽ, đồng thời Neural Accelerator hỗ trợ AI tối ưu hóa hiệu suất theo từng tựa game.

Galaxy S25 Edge

Đến từ Samsung, Galaxy S25 Edge có độ dày 5.8 mm và trọng lượng 163 g, sở hữu màn hình 6.7 inch rộng rãi. Thiết kế viền titan và kính gốm Gorilla Glass Ceramic 2 giúp máy vừa mỏng vừa bền, lý tưởng cho những game thủ yêu thích sự linh hoạt.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ phân giải cao và tần số quét 120 Hz mang lại trải nghiệm chơi game tốc độ cao ấn tượng. Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy được tối ưu riêng cho dòng Galaxy, đảm bảo hiệu suất GPU mạnh mẽ và ổn định. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới giúp duy trì nhiệt độ thấp trong các phiên chơi dài.

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 gây bất ngờ với độ dày 6 mm và trọng lượng chỉ 159 g, đi kèm pin 4.800 mAh – một thông số hiếm có trong phân khúc smartphone siêu mỏng. Màn hình P-OLED 6.7 inch với độ phân giải cao mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà.

Chip Snapdragon 7 Gen 4 với tiến trình 4 nm và RAM 12 GB đảm bảo khả năng xử lý ổn định cho các tựa game phổ biến. Thiết kế mỏng giúp tản nhiệt nhanh, hạn chế nóng tay khi chơi lâu.

Huawei Mate 70 Air

Mate 70 Air của Huawei là một chiếc điện thoại siêu mỏng tầm trung với độ dày 6.6 mm và màn hình OLED 7 inch tần số quét 120 Hz, phù hợp cho các tựa game đồ họa cao. Pin silicon carbon-anode 6.500 mAh mang lại thời gian sử dụng dài.

Chip Kirin 9020 kết hợp AI xử lý tại chỗ giúp duy trì hiệu suất ổn định trong các phiên chơi game nặng. Hệ thống tản nhiệt được tối ưu cho thân máy mỏng, đảm bảo trải nghiệm chơi game cao cấp.