Người dùng Galaxy đời cũ đón tin vui khi One UI 9 chuẩn bị ra mắt

Samsung đang lên kế hoạch phát hành bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17 trong thời gian tới, dự kiến trước cuối tháng 6/2026. Samsung đã cam kết cung cấp các bản cập nhật Android lớn trong khoảng thời gian từ 4 đến 7 năm cho nhiều dòng sản phẩm của hãng, do đó nhiều thiết bị Galaxy cũ sẽ đủ điều kiện nhận bản cập nhật này.

One UI 9 đang dần hoàn thiện để chờ ngày phát hành.

Tuy nhiên, khác với Apple và Google, Samsung sẽ không phát hành bản cập nhật cho tất cả người dùng cùng một lúc. Thay vào đó, các điện thoại cao cấp và điện thoại gập sẽ nhận được bản cập nhật trước, trong khi các mẫu tầm trung và giá rẻ sẽ phải chờ đợi, có thể là vài tháng sau.

Danh sách các thiết bị nhận bản cập nhật One UI 9

Dòng Galaxy S cao cấp:

- Dòng Galaxy S23: S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE.

- Dòng Galaxy S24: S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE.

- Dòng Galaxy S25: S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge.

- Dòng Galaxy S26: S26, S26+, S26 Ultra.

Điện thoại gập (dòng Galaxy Z):

- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5.

- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 (và phiên bản đặc biệt).

- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 (và các mẫu FE).

- Các mẫu mới hơn như Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 và Z TriFold.

Điện thoại tầm trung và giá rẻ:

Các dòng sản phẩm A, M và F có nhiều mẫu đáp ứng tiêu chuẩn này, với những cái tên đáng chú ý gồm

- Galaxy A15, A16, A17, A24, A25, A26, A34, A35, A36, A37, A54, A55, A56, A57 và các mẫu khác như A06, A07.

- Galaxy M15, M16, M17, M35, M36, M55, M56 và các mẫu mới hơn tương tự.

- Nhiều mẫu Galaxy F đời mới như F15, F16, F34, F35, F54, F55,…

Samsung đã thực hiện nhiều cải tiến thông qua các bản cập nhật phần mềm giúp các thiết bị Galaxy từ năm 2023 vẫn có thể nhận được phiên bản Android mới nhất. Việc nâng cấp lên phiên bản mới không chỉ mang lại bảo mật tốt hơn mà còn cải thiện hiệu suất và tích hợp các công cụ AI mới trong One UI 9.

Thời gian phát hành sẽ tùy thuộc vào phiên bản và khu vực.

Thời gian cập nhật cụ thể sẽ phụ thuộc vào khu vực và nhà mạng của người dùng, vì vậy người dùng nên thường xuyên cập nhật điện thoại và sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt các bản cập nhật lớn.

Được biết, tính đến đầu tháng 6/2026, Samsung đã phát hành bản beta của One UI 9. Chương trình beta bắt đầu từ giữa tháng 5 cho dòng Galaxy S26 (bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra) tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ và Ba Lan. Chủ sở hữu thiết bị Galaxy đủ điều kiện có thể tham gia chương trình beta thông qua ứng dụng Samsung Members để trải nghiệm các tính năng mới như khả năng tùy chỉnh cải tiến và các công cụ AI tốt hơn.

Phiên bản ổn định của One UI 9 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7/2026, cùng với sự xuất hiện của Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8 mới. Sau đó, phiên bản ổn định sẽ được triển khai cho các điện thoại khác như dòng S26, S25, S24, S23 và các điện thoại gập, tiếp theo là các mẫu tầm trung vào cuối năm. Quá trình triển khai sẽ diễn ra từng bước, vì vậy người dùng hãy kiên nhẫn chờ đợi.