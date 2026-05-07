Loạt điện thoại Galaxy sắp “hồi xuân” nhờ One UI 8.5

Đây là thông tin đã gây bất ngờ cho nhiều người, khi một số nguồn tin rò rỉ trước đó cho rằng ngày ra mắt sẽ là 9/5. Điều đó có nghĩa người dùng đã nhận được One UI 8.5 sớm hơn khoảng 3 ngày.

Bản cập nhật One UI 8.5 được xây dựng trên nền tảng Android 16, mang đến nhiều tính năng mới, bao gồm hỗ trợ AirDrop thông qua Quick Share nhằm cho phép người dùng truyền tải tập tin giữa các thiết bị Galaxy và Apple. Giao diện người dùng cũng được làm mới với thanh tab nổi và thiết kế gọn gàng hơn cho các ứng dụng như Điện thoại, Thư viện ảnh và Đồng hồ.

Danh sách các thiết bị Galaxy được cập nhật lên One UI 8.5 ở đợt này rất đa dạng, bao gồm dòng Galaxy S25, S25 FE, S24, S24 FE, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, cùng với Galaxy Tab S11 và Tab S10.

Samsung cũng giới thiệu tính năng Storage Share nhằm cho phép sao chép tập tin từ điện thoại sang máy tính bảng Galaxy hoặc TV Samsung, cùng với hỗ trợ Auracast mở rộng và tính năng Bảo vệ chống trộm (Theft Protection) giúp khóa điện thoại sau nhiều lần mở khóa không thành công.

Đây là điều đặc biệt quan trọng bởi One UI 8.5 là cơ hội để Samsung khôi phục niềm tin của người dùng sau sự cố với bản cập nhật One UI 7 kéo dài gần nửa năm. Việc triển khai sớm hơn dự kiến và danh sách thiết bị phong phú cho thấy Samsung đang nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, người dùng tại Mỹ có thể sẽ phải chờ thêm vài ngày để nhận được bản cập nhật. Sự kiên nhẫn là cần thiết, nhưng với những cải tiến này, người dùng có thể mong đợi một trải nghiệm mượt mà hơn so với trước đây.