Galaxy Z Flip8 mất lợi thế lớn dù được nâng cấp pin silicon-carbon

Samsung vừa ra mắt bộ 3 điện thoại gập mới, gồm Galaxy Z Flip8, Z Fold8 và Z Fold8 Ultra, với nhiều cải tiến về thời lượng pin. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhãn EPREL của Liên minh Châu Âu, các mẫu điện thoại này lại có số chu kỳ sạc/xả thấp hơn so với thế hệ trước.

Dữ liệu được đăng tải bởi Liên minh Châu Âu.

Cụ thể, pin của Galaxy Z Flip8, Z Fold8 và Z Fold8 Ultra chỉ có tuổi thọ 1.200 chu kỳ sạc, giảm 800 chu kỳ so với Galaxy Z Flip7 và Z Fold7, vốn đạt 2.000 chu kỳ. Theo ước tính của GSMArena, 1.200 chu kỳ sạc tương đương với khoảng 3,3 năm nếu người dùng sạc một lần mỗi ngày. Sau khi đạt đến tuổi thọ tối đa, pin sẽ còn khoảng 80% dung lượng ban đầu.

Đáng chú ý, sự hạ cấp này diễn ra trong bối cảnh Samsung đã trang bị công nghệ pin silicon-carbon cho các mẫu điện thoại gập mới, một bước tiến lớn mà công ty đã giữ bí mật cho đến sự kiện Unpacked. Theo dự kiến, các mẫu Galaxy trong tương lai cũng sẽ sử dụng công nghệ pin tương tự.

Trong thực tế, số chu kỳ sạc/xả thấp hơn là một nhược điểm đã được biết đến của pin silicon-carbon, trong khi pin lithium-ion lại có tuổi thọ cao hơn.

Galaxy Z Flip8 là một trong những mẫu smartphone sử dụng pin silicon-carbon đầu tiên.

Mặc dù con số 1.200 chu kỳ sạc có vẻ như là một sự giảm cấp, nhưng điều đó không quá bất ngờ đối với những gì Samsung đang thực hiện. Mẫu Galaxy S26 Ultra cũng có số chu kỳ sạc tương tự, thấp hơn so với Galaxy S25 Ultra năm ngoái. Tuy nhiên, sản phẩm của Samsung vẫn có xếp hạng tốt hơn so với các đối thủ như Apple và Google, vốn chỉ hứa hẹn khoảng 1.000 chu kỳ sạc.

Quan trọng hơn, phương pháp sử dụng pin silicon-carbon đã giúp Samsung tạo ra những viên pin lớn hơn cho Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra, trong khi vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ và kiểu dáng đẹp mắt, nâng cấp dung lượng pin lên đến 600mAh.