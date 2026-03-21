Chưa kịp trải nghiệm Galaxy S26, người dùng Samsung đã chờ One UI 9

Theo báo cáo mới nhất từ Sammyfans, các mẫu smartphone mới của Samsung sẽ nhận được bản cập nhật One UI 9 vào cuối năm nay. Được phát triển dựa trên Android 17, One UI 9 sẽ được cập nhật cho các điện thoại Samsung hiện có vào cuối năm, sau khi được triển khai trên các mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo như Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8.

One UI 9 đang được chạy thử nghiệm nội bộ trên Galaxy S26 Ultra.

Sự kiện ra mắt các smartphone gập sắp tới của Samsung sẽ diễn ra vào tháng 7, cùng với việc phát hành phần mềm One UI 9. Chương trình thử nghiệm Beta của phần mềm này cũng có thể sẽ được giới thiệu trong vòng hai tháng tới.

Trong thực tế, sự háo hức của người dùng đối với One UI 9 bắt đầu ngay sau khi dòng Galaxy S26 được phát hành vào ngày 11/3. Những hình ảnh đầu tiên của One UI 9 đang chạy thử nghiệm được đưa ra chỉ một tuần sau đó và nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

Ở thời điểm hiện tại, One UI 9 vẫn chỉ ở trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ trên Galaxy S26 Ultra. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng thông thường không nên tham gia vào bản thử nghiệm này mà nên chờ đợi bản One UI 9 Beta chính thức ra mắt vào khoảng tháng 5. Trong thời gian này, người dùng dòng Galaxy S26 nên ở lại với One UI 8.5 vốn đang chạy ổn định và nhận nhiều đánh giá cao.

Samsung hy vọng rằng One UI 9 sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng Galaxy, và công ty sẽ tận dụng thời gian còn lại để phát triển và thử nghiệm phần mềm trước khi đưa đến tay người dùng một cách hoàn hảo nhất.