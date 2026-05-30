Samsung mang One UI 8.5 đến người dùng loạt Galaxy giá rẻ tại Việt Nam

Hai trong số những thiết bị mới nhất nhận được One UI 8.5 là Galaxy A07 5G và Galaxy Tab A11. Dự kiến, sẽ có thêm nhiều thiết bị khác được cập nhật trong những ngày tới. Cụ thể, Galaxy A07 5G đã nhận bản cập nhật One UI 8.5 tại một số thị trường Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan.

One UI 8.5 cho Galaxy A07 5G có mã phiên bản firmware A076BXXU3BZE3 và trở thành bản cập nhật tính năng đầu tiên kể từ khi thiết bị ra mắt với One UI 8 được cài đặt sẵn. Hiện tại, thông tin về phiên bản Galaxy A07 tiêu chuẩn vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến cũng sẽ sớm nhận được bản cập nhật.

Đối với Galaxy Tab A11, One UI 8.5 đã được phát hành sau khi phiên bản Galaxy Tab A11+ lớn hơn đã nhận được bản cập nhật trước đó. Quá trình triển khai bắt đầu tại Hàn Quốc, quê hương của Samsung, trước khi mở rộng ra nhiều khu vực khác trong thời gian tới.

Thông tin phiên bản firmware Galaxy A07 5G.

Bản cập nhật cho Galaxy Tab A11 có số hiệu phiên bản firmware là X135NKOU4BZE7. Thông thường, Samsung sẽ chuyển sang ký tự “C” cho One UI 8.5, nhưng lần này công ty đã chọn một hướng đi khác.

Nếu đang sở hữu Galaxy A07 5G hoặc Galaxy Tab A11, hãy kiểm tra bản cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Sau khi bản cập nhật xuất hiện và tải xuống hoàn tất, hãy nhấn “Cài đặt ngay” để thiết bị bắt đầu cài đặt phần mềm mới nhất. Do quá trình triển khai mới bắt đầu, có thể sẽ mất một thời gian để bản cập nhật đến tay tất cả người dùng.