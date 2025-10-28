Lo ngại lan rộng sau khi Galaxy S25 Plus bị tố tự bốc cháy tại Hàn Quốc

Theo lời kể của Cheoeuijan-ah, sự cố xảy ra khi người này đang cầm điện thoại mà không hề sạc pin. Chiếc điện thoại bắt đầu nóng lên và phát ra tiếng động lớn, khiến anh phải ném thiết bị xuống sàn trước khi máy bốc cháy ngay sau đó.

Chiếc Galaxy S25 Plus gặp sự cố được Cheoeuijan-ah chia sẻ.

“Tôi đang cầm chiếc S25+ trên tay thì nó bắt đầu quá nóng và phát ra tiếng động lớn, nên tôi ném nó xuống sàn và nó bắt đầu bốc cháy”, Cheoeuijan-ah cho biết.

Cheoeuijan-ah đã đưa chiếc Galaxy S25 Plus đến Trung tâm dịch vụ của Samsung để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng công ty Hàn Quốc vẫn chưa xác định được lý do khiến thiết bị bốc cháy.

Người dùng lo ngại với sự cố cháy nổ trên Galaxy S25 Plus

Mặc dù sự cố bốc cháy như trên là điều hiếm gặp, nhưng nó đã làm dấy lên lo ngại về khả năng quá nhiệt của dòng Galaxy S25. Thiết bị được trang bị hệ thống quản lý nhiệt và buồng hơi lớn để duy trì nhiệt độ ổn định.

Tuy nhiên, nhiều người dùng đã phản ánh rằng điện thoại vẫn nóng lên ngay cả khi sử dụng ở mức độ vừa phải. Một số người dùng trên Reddit cũng cho biết họ gặp tình trạng tương tự, đặc biệt khi thực hiện các cuộc gọi video. Thậm chí , một số thông tin (chưa được xác nhận) cho thấy đã có trường hợp Galaxy S25 phát nổ trước đó.

Các chuyên gia cảnh báo rằng cách sử dụng và bảo quản thiết bị cũng có thể góp phần vào tình trạng quá nhiệt, như để điện thoại ở nơi có nhiệt độ cao hoặc sử dụng các ứng dụng nặng trong thời gian dài.

Mặc dù sự cố này không nghiêm trọng như vụ Galaxy Note 7 trong quá khứ nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Samsung cần phải làm rõ nguyên nhân và đảm bảo rằng đây chỉ là một sự cố cá biệt nhằm bảo vệ sự tin tưởng của khách hàng.