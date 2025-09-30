Galaxy S25 Ultra flex khả năng chụp ảnh siêu "đỉnh"

Ngày nay, máy ảnh DSLR và máy ảnh không gương lật chuyên dụng đang bị mai một khá nhiều. Cùng với đó, các nhiếp ảnh gia và nhà quay phim chuyên nghiệp cũng tỏ ra khó chịu với việc giá cả tăng cao.

Camera sau của Galaxy S25 Ultra.

Còn bạn, tôi và tất cả những người không có nhu cầu đặc biệt như vậy thì sao?

Những người chỉ muốn chụp ảnh bình thường thì làm thế nào? Nếu chúng ta không có những thiết bị chụp ảnh chuyên dụng trị giá 9.500 USD (tương đương 250 triệu đồng) thì chúng ta sẽ làm gì? Liệu chúng ta có bao giờ chụp được những bức ảnh tuyệt vời mà mình hằng mơ ước?

Hình ảnh chụp bởi Galaxy S25 Ultra.

Hiện tại, camera trên điện thoại thông minh đã quá tiên tiến, khiến những người đam mê nhiếp ảnh có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Để chụp ảnh chuyên nghiệp, người dùng chỉ cần sắm cho mình một chiếc điện thoại chuyên chụp ảnh với giá khoảng 28 triệu đồng (Galaxy S25 Ultra).

Những bức ảnh chụp tại Nhật Bản bởi Galaxy S25 Ultra

Mới đây, Simona Halacheva, một nữ diễn viên kiêm nhiếp ảnh gia đã chụp lại những hình ảnh tại Nhật Bản bởi Galaxy S25 Ultra. Ảnh chụp đêm bởi chiếc smartphone cao cấp này đem lại màu sắc rực rỡ và chi tiết rõ nét đến bất ngờ.

Hình ảnh chụp bởi Galaxy S25 Ultra.

Kết quả cuối cùng là một sự kết hợp ấm áp và gần gũi (nhưng cũng rất tinh tế) giữa màu sắc, chủ thể, tính đối xứng, kết cấu và độ tương phản.

Galaxy S25 Ultra có nhiều camera ở mặt sau, camera chính cung cấp nhiều tùy chọn nhất và đem lại chất lượng hình ảnh tốt nhất. Camera chính sử dụng cảm biến 200 MP với khả năng chống rung quang học (OIS). Các bài kiểm tra của PhoneArena cho thấy, Galaxy S25 Ultra không bị làm sắc nét quá mức như Galaxy S24 Ultra và chụp ảnh đêm tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Hình ảnh chụp bởi Galaxy S25 Ultra.

Về kích thước cảm biến, việc sở hữu cảm biến lớn nhất (một số điện thoại có cảm biến 1 inch) không quá quan trọng. Đa số nằm ở kỹ năng chụp ảnh của người dùng.

Theo nhà nhiếp ảnh gia: "Bạn sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào vì Galaxy S25 Ultra có thể chụp nhanh chóng và dễ dàng – không cần chỉnh sửa cài đặt, không cần thay phim hay ống kính".

Những smartphone có camera tuyệt vời

Theo đánh giá nhanh từ chuyên trang Phone Arena, dưới đây là những smartphone có camera tốt nhất năm nay, người dùng có thể tham khảo chọn mua:

- Galaxy S25 Ultra hoặc Galaxy S24 Ultra

- iPhone 17 Pro Max hoặc iPhone 17 Pro

- Xiaomi 15 Ultra hoặc Xiaomi 14 Ultra

- Oppo Find X8 Ultra hoặc Oppo Find X7 Ultra

- Vivo X200 Ultra

- Pixel 10 Pro XL