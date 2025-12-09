Xuất hiện tai nghe dịch thuật hơn 100 ngôn ngữ mà giá chưa tới 1 triệu đồng

Mẫu tai nghe nhét tai R60i NC vừa được Soundcore ra mắt. Sản phẩm này đánh dấu bước tiến mới của dòng R-series, nâng cấp toàn diện so với phiên bản tiền nhiệm R50i NC. Nổi bật là R60i NC mang đến công nghệ chống ồn thích ứng theo thời gian thực, âm thanh Hi-Res với LDAC, dịch thuật AI hơn 100 ngôn ngữ, cùng thời lượng pin "trâu".

Soundcore R60i NC.

Cụ thể, R60i NC có khả năng chống ồn thích ứng lên đến -52dB, hiệu quả gấp 3 lần so với sản phẩm tiền nhiệm R50i NC2. Thiết kế tối ưu với buồng cộng hưởng Helmholtz kết hợp 4 micro độ chính xác cao, thuật toán thông minh phân tích môi trường mỗi 0,007 giây để duy trì không gian yên tĩnh.

Được chứng nhận Hi-Res Audio Gold Label và hỗ trợ LDAC, tai nghe không dây R60i NC này có thể truyền tải dữ liệu gấp 3 lần so với codec Bluetooth tiêu chuẩn, mang đến âm thanh giàu chi tiết hơn. Driver phủ titan 11mm cùng khoảng cách từ tính siêu hẹp 0,2mm và mạch từ tối ưu cho âm bass sâu hơn 10dB so với thế hệ trước.

Dành cho game thủ, chế độ Game Mode độ trễ thấp 50ms sẽ đồng bộ hình ảnh và âm thanh. Ngoài ra, R60i được trang bị 6 micro beamforming tăng cường AI và thuật toán ENC giúp lọc tiếng ồn môi trường theo thời gian thực.

Đặc biệt, R60i NC còn phá vỡ rào cản ngôn ngữ với dịch thuật AI hơn 100 ngôn ngữ, độ chính xác đến 97%, theo công bố của hãng. Tích hợp sâu với công cụ dịch của Microsoft và thuật toán AI độc quyền, đây là tính năng hữu ích dành cho những tín đồ xê dịch.

R60i NC sở hữu kết nối Bluetooth 6.1 mới nhất với khả năng kết nối 2 thiết bị cùng lúc, Google Fast Pair cho phép đồng bộ tức thì. Thiết kế đạt chuẩn kháng bụi và nước IP55, nhờ đó tai nghe có thể hoạt động trong nhiều tình huống thường ngày.

Tai nghe không dây này sở hữu pin cho thời lượng 10 giờ nghe liên tục (8 giờ khi bật ANC) và lên đến 50 giờ sử dụng (40 giờ với ANC) khi kết hợp cùng hộp sạc. Đặc biệt tính năng sạc nhanh chỉ với 10 phút, người dùng có ngay 3,5 giờ sử dụng.

Soundcore R60i NC có giá bán lẻ khuyến nghị chỉ 990.000 đồng, với bốn lựa chọn màu sắc là đen, trắng, xanh và hồng, cho phép người dùng dễ dàng thể hiện cá tính riêng.