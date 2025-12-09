Chiếc smartphone này sẽ làm iPhone và Galaxy phải xấu hổ

Theo các tin đồn, "người anh em" giá phải hơn OnePlus 15 - OnePlus 15R sắp được trình làng, sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ với dung lượng pin siêu lớn.

Về mặt kỹ thuật, OnePlus 15R đã được xác nhận có dung lượng pin 7.400mAh - cung cấp thời lượng pin siêu dài cho các chủ nhân. Dự kiến, cấu hình của sản phẩm này sẽ tương đương với OnePlus Ace 6T trên toàn cầu.

OnePlus 15R sẽ có màn hình cực mượt.

Thực tế, pin 7.400mAh không hề khiêm tốn, cũng không phải là tiêu chuẩn hiện tại của ngành, chỉ nhỉnh hơn một chút so với dung lượng pin 7.300mAh của siêu phẩm OnePlus 15. Tuy nhiên, viên pin này hoàn toàn vượt xa Galaxy S25 Ultra của Samsung, iPhone 17 Pro Max của Apple và Pixel 10 Pro XL của Google.

Chiếc Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt cũng khó có thể đạt đến mốc dung lượng pin 6.000mAh.

Dưới đây là tất cả các thông số kỹ thuật và tính năng dự kiến của OnePlus 15R:

- Bộ vi xử lý: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5;

- Màn hình: tốc độ làm mới 165Hz;

- Chứng nhận độ bền: IP66/68/69/69K;

- Phần mềm: OxygenOS 16.

Ngoài ra, theo các tin đồn, sản phẩm còn có hệ thống camera kép 50 + 8MP phía sau, camera selfie đơn 16MP, hỗ trợ sạc 100W, RAM lên đến 16GB và màn hình 6,83 inch.

OnePlus 15R có pin cực lớn.

Với xếp hạng IP như trên, OnePlus 15R sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ mà rất ít điện thoại tốt nhất hiện nay có thể sánh kịp. Ngoài ra, OnePlus 15R sẽ là (một trong) những thiết bị đầu tiên trên thế giới được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5.

Mặc dù con chip này không mạnh bằng Snapdragon 8 Elite Gen 5 bên trong OnePlus 15 nhưng vẫn là một bộ vi xử lý rất mạnh mẽ cho một chiếc điện thoại Android cao cấp với mức giá phải chăng. Đó là chưa kể việc hỗ trợ tần số quét 165Hz của màn hình OnePlus 15R cũng khá ấn tượng, nhanh hơn nhiều so với tốc độ làm mới màn hình 120Hz của OnePlus 13R (được ra mắt đầu năm 2025).

Có nên chờ đợi OnePlus 15R không?

Nếu bạn vẫn chưa đặt mua OnePlus 15 thì việc chờ đợi OnePlus 15R cũng không phải là 1 đề xuất tồi. Theo các nguồn tin, OnePlus 15R dự kiến ​​chính thức ra mắt vào ngày 17/12 tại cả các quốc gia như Ấn Độ và trên khắp châu Âu.

OnePlus 15R sẽ có cấu hình thấp hơn OnePlus 15.

Theo các chuyên gia, chiếc điện thoại này có thể hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết để trở thành một hiện tượng toàn cầu. Tại Việt Nam, chiếc smartphone cao cấp OnePlus 15 đã được về nước theo đường xách tay, giá bán rất hấp dẫn, chỉ từ 15,25 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB.